Wer im vergangenen Jahrhundert Popfan gewesen ist, mag sich vage an eine Diskussion erinnern, die auf den Schulhöfen und Clubfluren damals sehr rege geführt worden ist: Es ging darum, welcher Künstler denn jetzt bitte schön authentisch sei und welcher nicht. Der Begriff "Authentizität" teilte in den Zeiten des Kalten Krieges auch die Popwelt in zwei Großmächte: Auf der einen Seite gab es die kommerziellen Popunternehmer, denen die Plattenfirmen ein Image auf den Leib geschneidert hatten, das möglicherweise "am Markt" funktionieren würde. Auf der anderen Seite die authentischen Künstler, also jene, die eine eigene künstlerische Stimme entwickelt hatten und sich meist von jenen Fans vereinnahmt sahen, die sich abseits des sogenannten Mainstreams wähnten.

Das alles ist Geschichte. Der Popmusiker von heute bedient sich so unbefangen bei allem, was ihm fruchtbar erscheint, dass nicht einmal der Retro-Begriff mehr etwas bedeutet. Prominente Beispiele gibt es genug: Mayer Hawthorne ist ein weißer Vorstadtjunge, der schwarzen Soul aus den sechziger und siebziger Jahren komponiert und damit weltweit Erfolge feiert. Lana del Rey kleidet sich wie eine libidinös unterforderte Hausfrau aus den fünfziger Jahren und bedient sich in nur einem Clip sämtlicher Kameratechniken der vergangenen sechs Jahrzehnte. Das Brandt Brauer Frick Ensemble verbindet den pompösen Ernst der Klassik, die Anzüge aus dem Berliner Schlager der 1920er und die Idee der posthumanoiden Konzeptband von Kraftwerk. Und Lady Gaga spielt ohnehin in ihrer eigenen Liga. Die Authentizität dieser Künstler wird indes von keiner Seite infrage gestellt. Man kann ohne große Schwierigkeiten sagen, dass die Authentizitätsdiskussion einfach überhaupt nicht mehr ernsthaft geführt wird.

Aller Wahrscheinlichkeit nach liegt das daran, dass wir es heute mit dem kompetentesten und unaufgeregtesten Poppublikum zu tun haben, das es je gegeben hat. Dass sich Musiker inszenieren und sich dabei einer Bildsprache bedienen, die es erstens natürlich schon gegeben hat und die zweitens auch wirklich nichts anderes ist als eben nur ein Bild, wird heute vom gemeinen Popfan weithin verstanden, dazu muss er Julia Kristevas Intertextualitätstheorien nicht gelesen haben. Allerdings sind mitnichten heute alle einfach klüger. Bedingt wird dieses unvermutete Reflexionsvermögen vielmehr durch das neue sozialmediale Umfeld, in dem sich alle bewegen, die am Popgeschehen teilnehmen. Denn dieses Umfeld sorgt dafür, dass heute nicht mehr nur der Popstar permanent auf Sendung ist, sondern jeder.

Facebook hat auch den Fans Selbstinszenierung beigebracht

In der Ära, in der noch die klassischen, vertikal organisierten Massenmedien die Hoheit über den kulturindustriellen Betrieb innehatten, waren die Rollen klar verteilt: Der Popstar sendete, inszenierte sich und ging möglichst glamourös mit der Tatsache um, dass er eine öffentliche Figur ist. Seine Rezipienten hingegen gingen ins Büro, pflasterten die Straßen und verkauften Schweinshaxe.

Seitdem Facebook und Twitter allerdings jeden zu seiner eigenen Sendeanstalt gemacht haben, teilen Popfans und Popstars gewisse Bereiche ihrer jeweiligen Lebenswirklichkeit. Der gemeine Popfan weiß heute, was es bedeutet, sich einer medialen Öffentlichkeit stellen zu müssen, denn seine Profilfotos werden im Schnitt von 100 bis zu mehr als 1.000 Leuten gesehen, gedeutet und beurteilt. Vor allem im angelsächsischen Raum, wo es üblich ist, dass sich ganze Highschool-Jahrgänge via Facebook untereinander vernetzen, erreichen die Freundeszahlen leicht vierstellige Regionen. Lana del Rey hat unterdessen rund 135.000 digitale Anhänger, Lady Gaga mehr als 45 Millionen. Daran wird deutlich: Der Unterschied ist heute kein kategorischer mehr, sondern ein gradueller.

Die sozialen Netzwerke haben die Geschmacksautorität, die zuvor in den Händen weniger Kritiker und Plattenmanager gebündelt war, derart dezentralisiert, dass man den klassenkämpferischen Autonomieanspruch, der mit dem Authentizitätsbegriff stets einherging, heute schlichtweg nicht mehr braucht. Lana del Rey ein Plattenfirmenprodukt, das viral daherkommt? Mayer Hawthorne zu einem Major-Label gewechselt? Alles kein Problem, solange die Inszenierung gelungen, das Bild stimmig ist.