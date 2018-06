Wo findet man noch Echtheit in einem perfekt inszenierten Rockzirkus? Der Fotograf Gerrit Szarczewski hat sich auf die Suche nach der Wahrhaftigkeit im Musikgeschäft gemacht. Sie begegnete ihm in ruhigen Momenten hinter der Bühne, in den Gesichtern der Fans und an den Füßen der Musiker: Die Serie Dancing Shoes (2010) verrät vieles, das keiner der Künstler aussprechen würde. Bis zum 29. Februar ist seine Ausstellung Es ist alles Rock 'n' Roll in der Galerie im Medienhaven Bremen zu sehen.