Laurynhill. Kommt. Nachdeutschland. Wahnsinn! Atemlose Fans, zwei ausverkaufte Hallen in Berlin und Mülheim. Selten so seltener Besuch. Sie lässt sich Miss Lauryn Hill rufen und ist doch eigentlich eine komplizierte Madame. Immer zu spät, oft launisch, religiös versponnen, öffentlichkeitsscheu. Aber die Erinnerung an ihre warme, wundervoll ehrliche Soul-Stimme und ihre pointierten Raps verdrängt alle Missklänge.

Lauryn Hills große Zeit liegt lang zurück. Sie begann 1996 mit den Fugees und endete um die Jahrtausendwende im Nachhall ihres fabelhaften Solodebüts The Miseducation of... . Als ihr bisher einziges Studioalbum erschien, war sie 23, Mutter eines Sohnes. Heute ist sie 36, Mutter von sechs Kindern.

Die Prioritäten sind klar: Musik ist schön, aber nicht alles. Das Geschäft drumherum kann einem Künstler schon den Spaß verderben. Nur, warum dann diese Tour? Mit dem Konzert im Berliner Tempodrom jedenfalls hat sie sich keinen Gefallen getan.

Im Grunde ist Lauryn Hill ein übergroßes, multiples One-Hit-Wonder. Ihr Material umfasst rund zwanzig Songs, die meisten davon sehr bekannt, absolut mitgrölgeeignet. Sie weiß das. Und sie kennt die Erwartungen ihrer Fans. Es bleibt ihr nichts anderes übrig, als sich vor aller Augen selbst zu reproduzieren.

Allerdings ist die vergangene Dekade nicht spurlos an ihr vorüber gezogen. Ihre Stimme klingt mittlerweile wie ein altes Saxofon, das im Blues-Regen verrostet ist. Die feinen Phrasierungen von einst sind einem heiseren Bellen gewichen. Für längere Bögen fehlt ihr die Luft. Die wichtigen Melodietöne, die nun außerhalb ihrer Reichweite liegen, lässt sie gleich vom Background-Chor singen. Das alles ist so traurig – man möchte aus Solidarität mit Salbei gurgeln. Allein ihre Rap-Einlagen fließen.

Als könne Hyperaktivität über den Stimmverlust hinwegtäuschen, peitscht Lauryn Hill ihre Band durch das Set. Auf der Flucht vor alten Dämonen hat sie Hits wie Ex-Factor , Doo Wop , Everything Is Everything einfach verkleidet: dekonstruierte, hektische, stilistisch überfrachtete Versionen, die der Schönheit der Originale keinen Raum lassen. Bloß nichts ausspielen, nichts aussingen, keine nostalgischen Gefühle wecken! Noch dazu ist der Sound im Saal so mies, als spiele die Band hinter einem nassen Vorhang.

Lauryn Hill windet sich öffentlich unter der Last ihres verblichenen Erfolgs – atemlos wie ihre Fans im Augenblick des Kartenkaufs. Es kann eigentlich nur einen Grund für diese Tour geben: Sie ist alt geworden und braucht das Geld.