Melodie und Text: Moritz Hauptmann (1792-1868)

Kanon zu 4 Stimmen

Wir kommen all und gratulieren zum Geburtstag unserem/r...

Moritz Hauptmann war von 1842 bis zu seinem Tode 1868 Thomaskantor in Leipzig und Lehrer am dortigen Konservatorium. Dieser Kanon – wohl für den privaten Gebrauch bei den Knaben in der Thomasschule verfasst – wurde bald überregional bekannt und erlebte sogar eine Veröffentlichung auf einer Bildpostkarte.