Melodie: aus England überliefert, Text englisch und deutsch, volkstümlich; weitere Strophen finden sich aus urheberrechtlichen Gründen nur im Kinderlieder-Buch.

Strophe

Ich lieb den Frühling, ich lieb den Sonnenschein.

Wann wird es endlich mal wieder wärmer sein?

Schnee, Eis und Kälte müssen bald vergehn.

Dum, di da, di dum, di da, di dum, di da, di dum, di da, di

Englisch:

I like the flowers, I like the daffodils,

I like the mountains, I like the rolling hills.

I like the fireplace, when the light is low.

Dum, di da …

Dieses Lied kann als Quodlibet mit Zwei kleine Wölfe, Bearbeitung von Werner Rizzi, gesungen werden.