Gegen Ende des 20. Jahrhunderts standen im Zentrum der Musikindustrie fünf große Plattenkonzerne samt ihrer Musikverlage, die die Wertschöpfungskette von der Beschaffung kreativen Materials (Artist & Repertoire), über die Musikproduktion in Tonstudios, die Herstellung von Tonträgern in Presswerken, deren Verbreitung über Vertriebsnetzwerke sowie Marketing & PR kontrollierten. Aber schon 1999 war der Begriff Plattenkonzern bereits antiquiert, weil an die Stelle der Schallplatte die CD getreten war, auf der Musik in digitaler Form gespeichert war. Damit war bereits der digitale Paradigmenwechsel in der Musikindustrie technologisch angelegt, was aber nur wenigen Protagonisten der Branche tatsächlich bewusst war.

Es musste erst einmal der Napster-Schock eintreten, der ihnen bewusst machte, dass sich Musik als Datenpaket frei über Computernetzwerke verbreiten kann. Die Abwehrhaltung gegenüber Musik-Filesharing, die sich in der rechtlichen Verfolgung von Musiktauschbörsen und schließlich auch von individuellen Filesharern zeigte, brachte wenig.

In Ermangelung eigener funktionstüchtiger und nutzerfreundlicher digitaler Musikangebote warf sich die Musikbranche in die Arme des Computerherstellers Apple, der 2003 mit dem iTunes-Musikstore erfolgreich vormachte, wie die Musikdistribution im digitalen Zeitalter funktioniert. Zwar brachte der Musikdownload zu 99 Cent dem Konzern bestenfalls eine schwarze Null ein, aber über den Umweg des Verkaufs von Speicher- und Abspielgeräten etablierte sich ein Geschäftsmodell, in dem Musik nur mehr indirekt zur Wertschöpfung beiträgt.

Über den Autor Peter Tschmuck ist Professor für Kulturbetriebslehre am Institut für Kulturmanagement und Kulturwissenschaft (IKM) der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Musikwirtschaftsforschung und der Ökonomie des Urheberrechts.

Das Ergebnis war, dass Apple bis zum heutigen Tag mit einem Marktanteil von 70 bis 90 Prozent (je nach Land) den digitalen Musikmarkt dominiert. Mittlerweile sind weltweit an die 500 Musikdownloadplattformen und Streamingservices aktiv. Völlig neue Akteure wie der Internethändler Amazon, die Suchmaschine und Mikrowerbeplattfom Google, diverse Telekommunikationsanbieter und Internetserviceprovider sind in den Musikmarkt eingetreten. Der Trend geht dabei in Richtung der Zugangskontrolle zur Musik, wie im Fall der Streamingangebote Spotify, Simfy oder Deezer und lernender Internetradios wie Pandora.

Diese leiden ähnlich wie die Download-Plattformen darunter, dass sich die Musikverlage – und dabei handelt es sich vor allem um die Major-Verlage – die Nutzungsrechte an den Musikstücken teuer abgelten lassen. Dabei wird die Verschiebung der Gewichte auch innerhalb der Musikkonzerne sichtbar. Deren Verlage, die vor noch nicht allzu langer Zeit lediglich als Zulieferer des kreativen Inputs fungierten, tragen immer mehr zur Erwirtschaftung des Gewinns bei, wohingegen die phonografischen Sparten an wirtschaftlicher Relevanz eingebüßt haben.

Musikmarkt Deutscher Musikmarkt Der deutsche Musikmarkt ist der drittgrößte weltweit, nach den USA und Japan. Im Jahr 2011 hat er einen Gesamtumsatz von 1,67 Milliarden Euro erwirtschaftet. 185 Millionen Euro (11 Prozent) davon stammen aus der Vergütung von Leistungsschutzrechten (Gema/GVL), fünf Millionen (0,3 Prozent) aus Lizenzeinnahmen durch Musik in Werbung, Spielen, Filmen oder Fernsehen. 74 Prozent des Umsatzes ist auf den Verkauf physischer Tonträger zurückzuführen. In Deutschland hält sich die CD überdurchschnittlich gut im Markt. Weltweit macht der Umsatzanteil der haptischen Tonträger rund 60 Prozent aus (minus 8,7 Prozent zum Vorjahr). Digitaler Markt Weltweit wuchs der Umsatz des Digitalmarkts 2011 um 8 Prozent auf 5,2 Milliarden US-Dollar. Das sind 31 Prozent der gesamten Musikumsätze. Am schnellsten wächst der Digitalmarkt in den USA und Großbritannien, wobei der Gesamtmarkt in diesen Ländern neben Frankreich seit 2004 auch am stärksten geschrumpft ist, beispielsweise um fast 40 Prozent in Amerika. Die Verkäufe aus CDs und Downloads halten sich dort mittlerweile die Waage. In Norwegen und Schweden haben Digitalverkäufe einen Anteil von etwa 44 Prozent des Musikmarkts. Deutschland steht auf einem der hinteren Ränge mit rund 15 Prozent. Marktakteure Neben den vier großen Musikkonzernen EMI, Sony, Universal und Warner gibt es in Deutschland noch rund 1.800 kleinere Labels. Über deren Wirtschaftskraft gibt weder der Bundesverband der Musikindustrie (BVMI) noch der Verband unabhängiger Musikunternehmen (VUT) Auskunft. Hierzulande sind etwa 3.000 Webradios am Netz, 68 legale Musikplattformen bieten Streams oder Downloads an. Youtube wird am stärksten genutzt: 62 Prozent der Musiknutzer im Internet geben an, die Plattform zu besuchen. Zweitwichtigster Akteur ist iTunes mit 28 Prozent. Zwölf Prozent nutzen Last.fm, sechs Prozent den Streamingdienst Simfy. Musikstreaming Besonders interessant wird die Entwicklung abobasierter Streamingdienste sein. Im Dezember 2011 einigten sich Gema und Bitkom auf vorläufige Streamingtarife, im Frühjahr 2012 startete der schwedische Anbieter Spotify in Deutschland. Weitere Unternehmen haben ihren Markteintritt angekündigt. Derzeit verfügen sechs Prozent der Deutschen über ein digitales Musikabonnement, das gesamte erwartete Nutzerpotenzial liegt bei 39 Prozent. Der Umsatz von Streamingangeboten macht in Deutschland zurzeit allerdings nur 1,7 Prozent der Einnahmen aus Musikverkäufen aus. (Daten: Bundesverband Musikindustrie/media control/GfK)

Dabei wurde die Produktion und Herstellung von Tonträgern fast gänzlich ausgelagert und auch die Vertriebswege für das physische Produkt werden immer öfter von Fremdfirmen betrieben. Stattdessen ist man in den Majors bemüht, neue Geschäftsfelder wie das Booking, Management bis hin zum Veranstalten für sich zu erschließen.

Die Zahl der Konzerne ist nach der Filettierung des Traditionsunternehmens EMI – der Verlagsarm ging an Sony/ATV Publishing und die phonografische Sparte an die Universial Music Group – auf drei geschrumpft. Die verbliebenen Unternehmen – Universal Music Group (UMG), Sony Music Entertainment und Warner Music – sind dabei allesamt Teil multinationaler Konglomerate. Die Umsatz- und Profitanteile, die sie für diese Multikonzerne erbringen, sind nicht unbedingt von Relevanz. Es stellt sich also durchaus die Frage, ob nicht weitere Eigentümerwechsel bevorstehen? Kandidaten dazu gäbe es genug. So könnte der Veranstaltungsriese Live Nation, der bereits mit sogenannten 360-Grad-Verträgen (beispielsweise mit Madonna oder Jay-Z) in die Musikproduktion eingestiegen ist, sein Portfolio um den Rechtehandel erweitern.

Noch liegt der Schwerpunkt von Live Nation im Veranstaltungs- und Ticketinggeschäft, das in den letzten Jahren geboomt hat. Vor allem für die Künstlerinnen und Künstler wurden Konzerte zu den Haupteinnahmequellen. Allerdings sind auch in diesem Segment der Musikwirtschaft die Bäume nicht in den Himmel gewachsen – der Markt hat sich auf hohem Niveau stabilisiert.