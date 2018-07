Schweden hat den 57. Eurovision Song Contest in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku gewonnen. Mit ihrem dunklen Dance-Popsong Euphoria setzte sich die Sängerin Loreen mit 372 Punkten durch. Der deutsche Sänger Roman Lob (21) kam mit seinem Lied Standing Still auf Platz acht. Russland landete mit seiner Oma-Gruppe Buranowskije Babuschki und dem Feiersong Party for Everybody auf Platz zwei; Serbien belegte Rang drei.

Für Schweden ist es der fünfte Sieg in der Grand-Prix-Geschichte. Zuletzt gewann das Land 1999. Auch der berühmteste Sieg der Eurovisions-Geschichte war schwedisch: Abba 1974 mit Waterloo . Mit dem Sieg ist allerdings kein Geld, sondern nur eine Glas-Trophäe in Form eines Mikrofons verbunden sowie die Ehre, im kommenden Jahr Gastgeber zu sein.

Um den Musikwettbewerb in der früheren Sowjetrepublik Aserbaidschan im Südkaukasus gab es im Vorfeld heftige Diskussionen. Die Regierung des Landes steht wegen ihres Umgangs mit Oppositionellen in der Kritik. Bis zum Tag des Finales kam es zu Protesten, die die Führung mit Polizeigewalt unterband.

Während der Show, die der gigantischen Gala in Düsseldorf im vergangenen Jahr kaum nachstand (und auch von denselben Leuten der deutschen Firma Brainpool produziert wurde), gab es keine politischen Aktionen oder Äußerungen der Künstler – dies verbieten die Regeln der Europäischen Rundfunkunion EBU, die den Wettbewerb veranstaltet.

Geschätzte 120 Millionen Fernsehzuschauer in ganz Europa verfolgten die pompöse Musikshow aus der von deutschen Architekten entworfenen Crystal Hall am Kaspischen Meer.

Der 58. Eurovision Song Contest 2013 wird in Schweden über die Bühne gehen. Als Termin für das Finale gab die European Broadcasting Union (EBU) bereits den 18. Mai bekannt, die Halbfinals finden am 14. und 16. Mai statt.