In Barcelona ging am vergangenen Wochenende das Sónar zu Ende, das größte Festival in Europa für elektronische Musik. Knapp 98.000 Besucher strömten zu den Konzerten und zu den Schauen internationaler Multimediakunst – drei Tage und drei Nächte lang. Diese Bilder geben einen Überblick über die Acts des Festivals. Die Berichte unserer Redakteurin Rabea Weihser aus Barcelona lesen Sie hier.