Erinnert sich noch jemand an Daniel Küblböck ? Der kleine, bebrillte Bayer wurde nicht nur von Dieter Bohlen bei Deutschland sucht den Superstar öfter mit einem Frosch verglichen – im Herbst 2005 bekam er auch riesigen Stunk mit den Erben des verstorbenen Rocksängers Rio Reiser . Küblböck hatte damals seine eigene Version von Reisers Song König von Deutschland auf den Markt gebracht. An sich ist das legal, solange man Tantiemen an den Verwertungsverein Gema überweist. Problem nur: Er hatte den Liedtext verändert. Was ja naheliegt bei einem Satire-Song aus den achtziger Jahren – statt "Helmut Kohl" sang er "Angela Merkel", statt "Robert Lembke" " Sex And The City ", und so weiter.

Solche inhaltlichen Eingriffe gestattet das Urheberrecht allerdings nur, wenn man sie sich von den Rechteinhabern des Stücks absegnen lässt – und das hatten Küblböcks Leute nicht gemacht. Der Musikverlag und Reisers Familie stoppten den CD-Verkauf, zur Schadensbegrenzung musste der Sänger dann doch den Originaltext singen. Wohlgemerkt: Andere, die rechtzeitig gefragt hatten, durften König von Deutschland durchaus umtexten. Wie die Teenie-Popper Echt, die Punks von WIZO. Sogar der Media Markt für eine Werbekampagne.

Kein neues, dafür ein umso anschaulicheres Beispiel für eine sehr aktuelle Kreativen-Problematik. Seit Wochen rauscht ja die Diskussion um Urheberrecht, Musikpiraterie und Presse-Leistungsschutz durch die Medien – noch komplexer wird die Angelegenheit allerdings, wenn überhaupt nicht eins zu eins kopiert wird. Wenn sich scheinbar alle an die Regeln halten und es trotzdem kracht. Weil es dann nämlich auf einmal um die Frage geht, wo künstlerische Interpretationsfreiheit anfängt und wo sie endet. Wie viel davon man als Musiker oder Designer genießen darf. Und wie viel man den anderen zugestehen muss.

Missbrauch der Zappa-Corporate-Identity

Ein solcher Fall machte kürzlich Schlagzeilen : Am 31. Mai wies der Bundesgerichtshof in Karlsruhe eine Revision des amerikanischen Zappa Family Trust zurück. Die Witwe des 1993 verstorbenen Rock-Avantgardisten Frank Zappa hatte die Klage eingereicht – es ging darum, den Veranstaltern des Zappanale-Festivals in Bad Doberan nachzuweisen, dass sie das Markenrecht verletzt hatten. Die Organisatoren sollen mit dem Namen ihrer Veranstaltung sowie ihrem Emblem, das einen stilisierten Bart des Künstlers zeigt, zwei essenzielle Merkmale der internationalen Zappa-Corporate-Identity missbraucht und sinnentstellt haben.

Die Gefahr, Außenstehende könnten das mecklenburgische Musikfestival und das Sortiment seines Souvenir-Shops für offizielle Produkte des Künstlerclans halten, sei zu groß – so argumentiert Gail Zappa, die 67-jährige Witwe. Schon zwei Jahre zuvor hatte das Oberlandesgericht Düsseldorf allerdings geurteilt, dass die Klägerin selbst gar keinen Anspruch mehr auf die Marke Zappa habe. Begründung lautete damals, sie habe es versäumt, mit eigenen Produkten auf dem deutschen Markt präsent zu sein. Die genauen Argumente, warum nun auch die Revision in Karlsruhe abgewiesen wurde, sind unbekannt – die Urteilsbegründung wurde noch nicht verschickt, bis zum Herbst kann das dauern.

Zappas Witwe ist empört über das Urteil



Während des Telefongesprächs zum Thema ist Gail Zappa noch immer reichlich aufgebracht. Man stecke wohl mit den Zappanale-Leuten unter einer Decke, vermutet sie bei bestimmten Nachfragen. Und betont, dass das BGH-Urteil nicht nur für Deutschland einen schwarzen Tag bedeute, sondern für alle Kreativen weltweit: "Jeder Staat der Erde weiß, wie gefährlich ihm Menschen mit eigenen Ideen werden können. Und reagiert entsprechend auf sie." Frank Zappa , den sie 1967 geheiratet hatte, war sein Leben lang Freigeist und erbitterter Gesellschaftskritiker gewesen.

Von der Existenz des deutschen Zappa-Hommage-Festivals, das 1990 zum ersten Mal stattfand, habe sie schon lange gewusst. "Solche Briefe bekomme ich jeden Tag. Da wollen in Minnesota ein paar Leute einen Grillabend machen, Franks Musik dabei feiern und ihre Freunde einladen. Nichts dagegen. So klang das damals auch." Heute kommen zur jährlichen Zappanale rund 8.000 Besucher, es werden Andenken, CDs und DVDs verkauft. 2002 ließen die Organisatoren selbst den Namen ihrer Veranstaltung als Marke eintragen – und da schrillten in Los Angeles die Alarmglocken. "Ich musste Franks Namen schützen", sagt die Witwe. "Und mein Eigentumsrecht."