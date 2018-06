Kanon aus dem Französischen, Melodie schon im 17. Jahrhundert verbreitet, um 1860 zusammen mit dem Text veröffentlich.

Bruder Jakob, Bruder Jakob,

schläfst du noch? Schläfst du noch?

Hörst du nicht die Glocken?

Ding dang dong! Ding dang dong!

Frère Jacques, Frère Jacques

dormez-vous, dormez-vous ?

Sonnez les matines,

Din dan don, din dan don.

Are you sleeping? Are you sleeping?

Brother John, Brother John!

Morningbells are ringing

Ding, ding, dong, ding, ding, dong.

Tembel çocuk, tembel çocuk,

Haydi kalk, haydi kalk!

Artik sabah oldu,

ding dang dong, ding dang dong.

Frà Martine, companaro

dormi tu, dormi tu?

Suona le campane

Din dan don, din dan don.

Dieser Kanon zu 4 Stimmen ist auf der ganzen Welt und in verschiedenen Sprachen verbreitet.