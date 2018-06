Stefan Obermaier: Mozart Reloaded (Emarcy/Universal)

Recomposed by Max Richter: Vivaldi – The Four Seasons (Deutsche Grammophon). Das Album erscheint am 31. August. Am 4. September tritt Richter mit Daniel Hope, André de Ridder und dem Kammerorchester Berlin im Berliner Berghain auf und am 20. September beim Hamburger Reeperbahnfestival.