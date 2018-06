Kent Nagano soll nach Informationen von NDR Kultur Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper werden. Der 60-Jährige würde damit auf Simone Young folgen, die ihr Amt 2015 abgeben wird.

Nagano bestätigte die Gespräche über einen Wechsel nach Hamburg . "Die Hamburger Kulturbehörde hat mich tatsächlich angesprochen bezüglich einer zukünftigen Position als Generalmusikdirektor in Hamburg", sagte er am Dienstag. Jedoch gebe es bislang nur Gespräche, aber noch keine Entscheidung.

Mit dem US-Amerikaner käme ein international erfolgreicher Dirigent nach Hamburg, der schon mit zahlreichen großen internationalen Orchestern aufgetreten ist. Der 60-Jährige hat unter anderem in der Opéra de Paris dirigiert und der Metropolitan Opera in New York sowie bei den Salzburger Festspielen.

Von 2000 bis 2006 war Nagano Chefdirigent des Deutschen Symphonieorchesters Berlin und überraschte gleich zu Beginn mit einem unorthodoxen Programm mit zeitgenössischen Komponisten. Bereits in den 1980er Jahren hatte er mit dem London Symphony Orchestra Werke des Rockmusikers Frank Zappa eingespielt. Derzeit ist der US-Amerikaner noch Generalmusikdirektor in München . Dort endet sein Vertrag 2013. Zeitgleich arbeitet er mit dem Orchestre Symphonique de Montréal.

Nagano wird nicht Intendant

Die Staatsoper Hamburg wäre Naganos dritte große Position in Deutschland. Anders als Simone Young soll der neue Generalmusikdirektor jedoch nicht gleichzeitig Intendant der Staatsoper werden. Hier gilt der Schweizer Georges Delnon als Favorit. Der Schweizer ist seit 2006 Direktor des Theaters Basel .