Die Handabdrücke von Nick Cave und Billy Bragg grüßen von der Wand. Hier im Londoner Viertel Shoreditch, das wegen beschleunigter Gentrifizierung oft als Hipsterhochburg gescholten wird, huldigt man der vordigitalen Ära: Der Plattenladen Rough Trade East an der Brick Lane feiert Vinyl, Buchdruck und Fotokabine. Es gibt wohl kaum einen passenderen Veranstaltungsort, um Auszüge aus Beck Hansens Song Reader aufzuführen.

Der Künstler selbst weilt im heimatlichen Los Angeles . Die Präsentation seiner 20 neuen Songs, die am Nikolaustag veröffentlicht werden, übernimmt eine britische Indie-All-Star-Band. Das Album ist keine CD oder Platte, sondern ein Buch: eine Papierkladde mit großzügig bedruckten Notenblättern und altmodischen Illustrationen, deren Ästhetik an die fünfziger Jahre und Singer-Songwriter wie Woody Guthrie erinnern, die in Karohemd, staubiger Hose, mit der Akustikgitarre um den Hals durchs Land zogen.

Die Lieder erzählen von Beck Hansens Sehnsucht nach einer vergangenen Zeit. Now that your dollar bills have sprouted wings und America, here's my boy spielen mit uramerikanischen Motiven, der 42-Jährige singt vom Tellerwäschertraum mal umgekehrt oder von der Pflicht, seinem Land dienen zu müssen, wie schmerzhaft das auch sei.

Schon als Junge blätterte Hansen gern in Notenbüchern in den Büchereien seiner Heimatstadt Los Angeles. Mitte der neunziger Jahre hielt er dann den ersten Abdruck seiner eigenen Musik in Händen. Es faszinierte ihn, die Essenz seiner Songs auf Papier zu sehen. Nach elf Studioalben, der Gründung eines Record Clubs , der Popgeschichte an einem Tag neu einspielt, sowie Kollaborationen mit Charlotte Gainsbourg und Thurston Moore beschloss er, ein Do-it-yourself-Album zu schreiben. Musiklehrer dürfen jubeln.



Becks Vorwort zum Liederbuch liest sich mächtig desillusioniert. Er bedauert, dass Popsongs ihren Wert verloren hätten. Der Plattensammler grummelt, die digitale Entwicklung habe sie ihrer Substanz beraubt, die sie auf Vinyl oder CD noch besaßen. Sein Song Reader soll der Gegenentwurf sein zum flüchtigen Download, den man komfortabel konsumiert: Nur wer die Songs selbst erlernt, kann sich an ihrer Schönheit erfreuen, lautet die Botschaft. Beck, der Popstar, verschwindet hinter dem Projekt. Im ganzen Buch kein Foto von ihm.



Statt Beck steht also der britische Indiemusiker Ed Harcourt in London auf einer kleinen Bühne. Harcourt trägt eine Pelzmütze, seine Haare sind grau gesträhnt, der 35-Jährige ist schon eine Weile im Musikgeschäft, vor elf Jahren erschien sein Debütalbum. Sein kommerzieller Erfolg blieb stets überschaubar, Harcourt selbst ein Idealist: "Manchmal ist man pleite, manchmal hat man Geld".