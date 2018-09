Der Sänger und Jazz-Musiker Paul Kuhn ist tot. Wie seine Agentur bekannt gab, starb der 85-Jährige in der Nacht zu Montag. Nach Informationen der Bild-Zeitung habe sich Kuhns gesundheitlicher Zustand seit Anfang September zusehends verschlechtert, er sei schließlich in eine Klinik gekommen.

Erst im März, zu seinem Geburtstag, war ein neues Album erschienen. Im Interview mit ZEIT ONLINE zeigte er sich munter und in gutem gesundheitlichen Zustand. Täglich trainierte er die Geschicklichkeit seiner Finger am Klavier. Wenig später sagte er einige Konzerttermine ab. Damals hieß es, ihm sei ein Herzschrittmacher eingesetzt worden.

Der 1928 in Wiesbaden geborene Kuhn begann als Jazz-Pianist und feierte in den fünfziger Jahren mit den Schlagern Der Mann am Klavier und Es gibt kein Bier auf Hawaii große Erfolge. Ab 1968 leitete er die SFB-Bigband, die unter Kuhn zu einem der beliebtesten deutschen Tanzorchester wurde. Der Musiker machte so den Swing im Nachkriegsdeutschland populär.

Beliebt wurde Kuhn auch als Entertainer mit Fernsehshows wie Pauls Party oder Hallo Paulchen an der Seite von Stars wie Peter Alexander, Peter Frankenfeld und Harald Juhnke.

Zuletzt war er mit dem kleineren Paul Kuhn Trio auf Bühnen unterwegs und sollte im November bei den Leverkusener Jazztagen auftreten.