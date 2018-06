Diese Stimme ist wohl auf ewig mit der sanften Schwermut der Endneunziger verbunden. Mädchenhaft und doch verführerisch tänzelte Skye Edwards zwischen Gutwetterpop und schattiger Rauchwerkhöhle. Die beiden Bandkollegen, die Brüder Paul und Ross Godfrey bereiteten ihr derweil ein fluffiges Loungepolster. Mit seinem weichen Gewebe traf Morcheebas Debütalbum Who Can You Trust? 1996 den Nerv aller Triphop-Infizierten, Big Calm kitzelte ihn zwei Jahre später weiter. 2004 ging Skye eigener Wege, die Godfreys versuchten es mit anderen Sängerinnen. Aber es wollte nie mehr so werden wie früher.

Vor drei Jahren hat das britische Trio wieder zusammengefunden. Am 11. Oktober erscheint nun das neue Album Head Up High, mit dem Morcheeba Ende des Monats auf Deutschlandtour gehen. ZEIT ONLINE präsentiert die Deutschland-Premiere zwei Tage vor der Veröffentlichung im Audiostream.



Unseren Rezensenten Volker Schmidt erinnert das Album an Trockenblumenpotpourris. Können Morcheeba mit ihrem neuen Album an ihre Hymnen der Neunziger anschließen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentarspalte!