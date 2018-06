Miley Cyrus macht übrigens auch Musik. Und gar nicht mal schlechte. Das muss man mal betonen. Auch wenn die Quo-Vadis-Miley-Artikel schon seit Tagen aus den Blättern schießen wie Giftpilze, lange bevor ein Presse-Exemplar des neuen Albums Bangerz verschickt war. Klatschbasen zerreißen sich die Mäuler über angebliche Lieb- und Schwangerschaften, selbsternannte Kulturkritiker brechen den Stab über Mileys popularpornografische Auftritte.

Futter gibt’s genug. Die von ivorischen Stammesritualen inspirierte Beischlafsimulation mit Robin Thicke bei den MTV Video Music Awards in zu engen Dessous aus hautfarbener Frischhaltefolie; erst Vorschlaghammer-Schlecken in nippeldominierter Feinrippwäsche und dann der Ritt auf der Abrissbirne, nackt bis auf die Stiefel, im Video zu Wrecking Ball; Tattoo-Session und Drogenbekenntnisse im amerikanischen Rolling Stone; Auftritt bei Schlag den Raab mit einer Band aus Kleinwüchsigen.

Kurzer Einschub: Wer Miley Cyrus irrelevant findet, muss das nicht unten in die Kommentare schreiben, sondern darf jetzt aufhören zu lesen. Auch die anderen sind hinterher allenfalls ein bisschen schlauer. Denn wie es sich für so ein Popkulturphänomen gehört, lässt sich viel heraus-, herein- und heruminterpretieren – am Ende bleiben Vorhang und Fragen offen. Wer anderes behauptet, nimmt sich zu wichtig. Und den Pop auch.

Diese Bezüge! Dieser Kontext!

Denn Miley, wie jeder sie ungestraft duzen darf, ist Pop pur. Diese Bezüge! Dieser Kontext! Denn die Frau – ja, sie wird bald 21, man darf Frau sagen – hat schon eine ganze Karriere als Teenager-Idol hinter sich. Seit 2006 spielte Miley Ray Cyrus, die bei ihrer Geburt Destiny Hope Cyrus hieß, in vier Serienstaffeln und zwei Kinofilmen die Schülerin Miley Ray Stewart, die heimlich die weltberühmte Sängerin Hannah Montana ist. In echt ist Miley die Tochter des Country-Pop-Veteranen Billy Ray Cyrus (Achy Breaky Heart), der in der Serie ihren Vater spielte. Alles klar?



Jetzt will sie nicht mehr der Kinderstar aus der multimedialen Marktmaschinerie des Disney-Konzerns sein. Das Miley-Syndrom ist wohl so etwas wie die Kehrseite des Peter-Pan-Problems, das Michael Jackson prominent zelebrierte: Der ebenfalls als Kinderstar (Jackson Five) gestartete Musiker ließ sich lieber zum geschlechtslosen Mischwesen veroperieren, als erwachsen zu werden, und lebte von Minderjährigen umgeben in einer Art Disneyland, das er nach der Insel des ewig kindlichen Verführers Peter Pan Neverland nannte.

Hingegen schlägt sich Miley Cyrus mit jedem ihrer exaltierten, aufgesetzt sexuellen und vermeintlich erwachsenen Auftritte die Nase an den goldenen Gittern ihres Disney-Käfigs blutig, auf der vergeblichen Flucht vor ihrem früheren Ich, der braven Smiley Miley in Hannah Montana. Auch ihre Fans, mit ihr herangewachsen, stecken in der Adoleszenz, aber die Lust, mit der der Star die altersgemäßen Verwirrungen zelebrieren darf, bleibt ihnen verwehrt.



"Pop's Wildest Child" nennt sie der Rolling Stone und glaubt, "she knows what you think about her – and she totally doesn't care". Immerhin, mit ihrer abgefuckten Scheißegal-Attitüde spricht Miley die eine oder andere Wahrheit aus. Die Aufregung über ihre freizügigen Auftritte vergleicht sie mit der gefeierten Serie Breaking Bad, in der Menschen in Säure aufgelöst und für jeden zum Nachmachen die Droge Meth gekocht wird – das Wort fuck aber ausgeblendet wird. Die öffentliche Bigotterie der USA zu entlarven ist allerdings keine große Leistung.