Stellen Sie sich einen verrauchten Klub vor, irgendwann in den späten Fünfzigern oder frühen Sechzigern. Der riesenhafte Thelonious Monk sitzt am Klavier und sagt dann mit leiser Stimme: "Sie hören eine kleine Melodie, die ich für diese schöne Lady hier geschrieben habe. Ich glaube, ihr Vater hat sie nach einem Schmetterling benannt, den er fangen wollte. Ich denke nicht, dass er ihn gekriegt hat."

Der Schmetterling war eigentlich ein Nachtfalter, und das passte vielleicht besser zu ihr: Pannonica de Koenigswarter war eine Königin der Nacht. Ihr Tag begann, wenn die Sonne unterging. Die New Yorker Klubs waren ihr eigentliches Zuhause. Sie liebte die Jazzmusiker, und die Jazzmusiker liebten sie – und manchmal mochten sie auch die Mäzenatin in ihr.



Harlems wilde Musik war ihr allerdings nicht an der Wiege gesungen worden. Pannonica, genannt Nica, entstammte der englischen Linie der Bankiersfamilie Rothschild. Geboren 1913, wuchs sie in jenen Kreisen auf, die bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein das Weltgeschehen mitlenkten. Die extravagante Nica, die Flugzeuge steuerte und tollkühn Auto fuhr, wurde in die beste Gesellschaft eingeführt, besuchte Bälle, schätzte die aus den USA nach Europa kommende Swing-Musik, heiratete jung und standesgemäß den französischen Baron Jules de Koenigswarter. Sie bekam mehrere Kinder, und als der Krieg ausbrach, kämpfte sie an der Seite ihres Mannes gegen die Nazis. Eine unkonventionelle Frau mit einer außergewöhnlichen Geschichte.

1/10 Pannonica mit Bud Powell. Seine drei Wünsche: NICHT ZUM ARZT GEHEN ODER INS KRANKENHAUS GEHEN ZU MÜSSEN. 2. Nach Japan zu reisen. 3. Eine Schallplatte aufzunehmen. © Reclam 2007 2/10 Thelonious Monk: 1. Mit meiner Musik erfolgreich zu sein. 2. Eine glückliche Familie zu haben. 3. Eine verrückte Freundin wie dich zu haben! © Reclam 2007 3/10 John Coltrane: 1. Dass meinem Spiel unerschöpfliche FRISCHE innewohnte ... (Im Moment ist es ein wenig abgestanden!) 2. Vor gesundheitlichen Beschwerden oder Krankheit gefeit zu sein. 3. Drei Mal mehr sexuelle Potenz, als ich jetzt habe. ... Und auch noch etwas anderes. ... Von Natur aus mehr Liebe zu den Menschen zu empfinden ... (Du kannst das noch an das andere anhängen.) © Reclam 2007 4/10 Sonny Rollins: 1. GELD! 2. In der Lage zu sein, auf meinem Sax das zu spielen, was ich gerne auf ihm spielen möchte. 3. Ein engeres Verhältnis zur Natur zu haben. © Reclam 2007 5/10 Sonny Clark: 1. Geld! 2. Alle WEIBER der Welt! 3. ALLE STEINWAYS! © Reclam 2007 6/10 Miles Davis: WEISS zu sein. © Reclam 2007 7/10 Eddie Thompson: 1. Ich wünschte, ich könnte von der Brooklyn Bridge springen und mit dem Leben davonkommen! ... Du willst hören, was ich mir ernsthaft wünsche? ... Ich wünschte, ich könnte ein Plattenalbum aufnehmen, mit dem ich zufrieden wäre! 2. Oh, GOTT. Das ist ja TEUFLISCH schwer! ... Ich wünschte, ich könnte wie ein Millionär leben. ... Ich will keiner SEIN, sondern wie einer LEBEN. 3. Ich hoffe, noch zu spielen, wenn ich hundert bin! © Reclam 2007 8/10 Art Blakey: 1. Dass DU mich LIEBTEST! 2. Dass Art junior aus dieser Scheiße rauskommt, in der er drinsteckt! 3. Dass ich geschieden wäre und wir heiraten würden. © Reclam 2007 9/10 Art Blakey junior: 1. Ich möchte spielen, bis mir der Arsch abfällt! 2. So glücklich wie mein Alter sein. 3. So hip wie Jim Green sein. © Reclam 2007 10/10 "Die Jazzmusiker und ihre drei Wünsche" ist 2007 erschienen im Reclam Verlag und kostet € 34,90. Auf 312 Seiten schreiben 300 Musiker von ihren Wünschen. © Reclam 2007

Ihre Großnichte Hannah Rothschild erzählt nun in einem angenehm leichten Ton von diesem kurvenreichen Leben. Ihr auf Interviews und ausgiebigen Recherchen basierendes Buch trägt den angemessenen Titel Die Jazz Baroness, und Rothschild berichtet darin natürlich auch von jener legendären Episode Ende der vierziger Jahre, die Nicas Biografie eine ganz neue Wendung geben sollte: "Teddy – einer von den Leuten, die ihr regelmäßig Platten schickten – fragte sie bei dieser Gelegenheit, ob sie schon mal von einem jungen Musiker namens Thelonious Monk gehört habe, der gerade seine erste Platte herausgebracht habe. 'Ich hatte noch nie von Thelonious gehört. Also lief Teddy los, um sie zu suchen, kam zurück und legte sie auf. Ich mochte meinen Ohren nicht trauen. Ich hatte noch nie etwas Ähnliches gehört. Ich muss das Stück zwanzig Mal hintereinander abgespielt haben. Verpasste meinen Flieger. Tatsächlich bin ich nie wieder nach Hause gefahren.'"

Sie verlässt ihre Familie für den Jazz



Die Begegnung mit der Musik von Thelonious Monk ist Nica Initiationserlebnis, Schock und Offenbarung. Sie verlässt ihren Mann, zu dem sie bereits seit Längerem ein eher distanziertes Verhältnis hat; sie verlässt auch ihre Kinder und bleibt in der Metropole des Jazz. In New York bezieht sie im Stanhope Hotel eine Suite, in der Jazzer fortan ein- und ausgehen. Sie unterstützt die meist chronisch unter Geldnot leidenden Musiker. Nachts finden um ihren eigens gekauften Flügel Jam-Sessions statt. Mit ihrem Rolls Royce und später einem Bentley fährt sie ihre Freunde zu deren Gigs. Das erregt Aufsehen. Charlie Parker stirbt an einer Überdosis ausgerechnet in der Suite des Stanhope Hotels, ein von den Zeitungen ausgeschlachteter Skandal, der inzwischen in den Mythenschatz der Jazzgeschichte eingegangen ist.



Überhaupt empfinden nicht wenige Nicas Gebaren als anstößig: Eine weiße, wohlhabende Frau, die fortwährend in Begleitung schwarzer Männer durch Bars und Klubs zieht, sorgt in einer von Rassismus tief geprägten Gesellschaft zwangsläufig für Klatsch und Tratsch. Mit dem Schlagzeuger Art Blakey hat sie tatsächlich ein Verhältnis; aber allein schon dass die meisten ihrer Freunde aus der verrufenen Jazz-Szene stammen, schafft Gesprächsstoff. Als man sie in den noblen Hotels der Stadt nicht mehr dulden will, kauft sie ein Haus in Weehawken, New Jersey, mit einem imposanten Blick auf die Skyline von Manhattan. Diese Bleibe bekommt den Namen "Cathouse", und das aus gutem Grund: Das Haus ist eine Anlaufstelle nicht nur für Hunderte von Katzen, sondern auch für jene anderen "Cats" – so nennen sich die Jazzmusiker in den Fünfzigern untereinander.