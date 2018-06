Es gibt da dieses alte Kinderlied, das funktioniert wie der Like-Button auf Facebook: "If you're happy and you know it, clap your hands". Eine kleine Gehirnwäsche durch die Macht des faktisch Positiven, denn schon während man es singt und klatscht, vergisst man, dass der letzte Brownie womöglich bereits gegessen wurde.

Hat ihn sich Amerikas Super-Nerd und Neptune Pharrell Williams geschnappt? Er scheint eine neue Rolle als unterhaltungsweltlicher Mentaltrainer und Selbstoptimierungscoach gefunden zu haben. Wir erinnern uns noch an den Sommerhit, dessen Parole Get Lucky er zusammen mit Daft Punk aufgenommen hatte. Jetzt folgt das nächste Level: Happy. "Klatsch mit, wenn Du Dich wie ein Zimmer ohne Dach fühlst. Klatsch mit, wenn Du denkst, dass Frohsinn die Wahrheit ist." Im Hintergrund spielt modernisierter – Achtung – Clap-Soul, wie ihn Outkast oder Janelle Monáe vor einigen Jahren zum Hüpfen brachten.

Williams platzt mit seinem Therapievorschlag mitten ins trübe deutsche Novemberwetter und bietet dazu eine kostenlose Ganztagsbehandlung an: Auf der Website 24hoursofhappy.com läuft sein Song sozusagen in Happy Rotation. Aber der eigentliche Clou sind die Animateure, die 24 Stunden lang durch das dazugehörige Video tanzen. Entsprechend seiner inneren Uhr kann der Patient einen Zeitpunkt wählen und sich vorführen lassen, wie er auf elegante, energische und möglichst hippe Weise seine Happiness im Alltag ausdrücken könnte. Am allerbesten natürlich auf den Straßen von Los Angeles, wo auch nachts die Sonne scheint.



Mit seiner guten Laune tanzt Williams sogar an Bob Dylan vorbei. Der hatte erst am Dienstag ein interaktives Musikvideo freigegeben, in dem sich der Zuschauer durch 16 verschiedene TV-Sender klicken kann, und auf allen läuft Like A Rolling Stone. Seine Botschaft ist deutlich wie immer: Der alte Griesgram kritisiert das spätkapitalistische Mediensystem und fordert ein besseres Fernsehprogramm.

Weil das Thema Fernsehen aber bekanntermaßen zwangsläufig schlechte Stimmung verbreitet (besonders, wenn sich die ARD dem mit ihrer Themenwoche Glück entgegenstemmt), kommt die Methode Williams genau zur richtigen Zeit. Den Weltfrieden muss man sich ertanzen, das scheint Dylan vergessen zu haben.