Man hat ja so seine Vorstellungen von den Preisverleihungen im globalen Showbiz. Die Bühne hat die Ausmaße internationaler Flughafenterminals. Die Technik reicht lässig zur elektronischen Grundversorgung kleinerer Großstädte. Im LED-Gewitter feuern leicht bekleidete Superstars aus allen Rohren Lobeshymnen und Floskeln.



Man musste also wirklich Scheußliches erwarten vom YouTube Music Award 2013, der Sonntagnacht erstmals in New York verliehen wurde. Und dann das: Eine nackte Halle, alles rennt durcheinander, von Regie keine Spur, Moderation scheint eine eher vage Berufsbezeichnung zu sein. Und das Publikum? Sitzt auf dem kalten Fußboden, wenn es denn nicht irgendwo im Raum herumsteht, Smartphones schwenkt, Selfies schießt, durcheinander schreit, zu Witzen schweigt, zu Pausen lacht, also sich fast wie echtes Publikum verhält. Nicht wie ein Teil der Dekoration.

Anders als die fast gleichlautenden MTV Video Music Awards sollte die YouTube-Variante mehr als eine reine PR-Nummer sein. Zur Ermittlung der möglichen Preisträger standen schließlich einen vollen Monat lang die seinerzeit beliebtesten Videos der Plattform zur Wahl. Angeblich wurden bis zu 16 Milliarden Wählerstimmen, also Klicks, gesammelt. Kein Wunder, dass unter den Kandidaten zwar auch ein paar genuine Netzgewächse wie Psy und sein Gangnam Style oder Baauers Harlem Shake waren. Weit häufiger aber waren es die altbekannten Gesichter des weltweiten Verwertungskarussels Pop: Justin Bieber, Rihanna, Miley Cyrus, Retortenzöglinge allesamt ohne eigene Inspiration, aber gigantischer Breitenwirkung.



Künstlerisch würde das Ergebnis der Auswertung wohl eher uninteressant sein. Aber vielleicht dennoch eine erfrischend digital-native Version der üblichen Music Awards.



Und tatsächlich zeigte das Internet in raspelkurzen 90 Minuten, wie viel Anarchie möglich ist, wenn es sich mal wieder vom First Screen emanzipiert. Da hüpft die atemberaubende Frances Ha alias Greta Gerwig wie einst Christopher Walken in Fatboy Slims legendärem Musikkurzfilm Weapon Of Choice durch ein live getanztes Video von Arcade Fire. Und die Techniker wuseln dazwischen herum, als handle es sich um die Generalprobe. Offensichtlich gibt es kein Konzept, und das scheint durchaus so gewollt. Es gäbe kein Drehbuch, brüllen sogar die zwei aberwitzigen Conférenciers, der musizierende Schauspieler Jason Schwartzman und der musizierende Brachialkomiker Reggie Watts.



Dann gewinnt der zutiefst politische US-Rapper Macklemore als Preis für den besten Durchbruch des Jahres 2013 zwei Babys und niemand, wirklich niemand (bis auf die schreienden Säuglinge) findet das irgendwie beanstandenswert. Dann werden die Gewinner für Innovation, Phenomenon und Response of the Year mehr so im Vorübergehen aus zerknitterten Briefumschlägen verlesen. Und auch die deutschen Übersetzungen erhellen nicht im Geringsten, was an den Siegern wie dem YouTube-Gewächs Destorm, der Stromlinienpopgigantin Taylor Swift und einer Geigencoverqueen namens Lindsey Sterling denn nun so innovativ, phänomenal oder korrespondierend sein soll. Eminem wird als Künstler des Jahres geehrt. Und dann geht alles in einer heillosen Schlacht aus buntem Mehl, durchdrehenden Ansagern und kakophonen Performances unter.