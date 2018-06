Rekorder - OK Kid spielen "Stadt ohne Meer" Sind das die Klassensprecher der Generation Y? OK Kid aus Köln färbt seinen Pop mit hip-hoppiger Gesellschaftskritik. Eine alternative Version des Hits "Stadt ohne Meer" vor dem Rekorder im Berliner Astra Kulturhaus

Stadt ohne Meer, Lied ohne Melodie: Ist das noch Pop oder schon Hip-Hop, wenn die Stimme mehr erzählt, als sie singt? Eine Frage, die mit dem Aufstieg von Casper und Consorten in jüngerer Vergangenheit häufig diskutiert wurde, und die doch so wenig von Belang ist. Nicht das Wie, sondern das Was sollte uns interessieren.

OK Kid aus Gießen, mittlerweile wohnhaft in Köln, zeichnen in ihren Songs ein Bild ihrer Kohorte der bürgerlich aufgewachsenen, gut ausgebildeten Anfangzwangigjährigen. Manche nennen sie die Generation Y wie Why, weil sie das Gegebene hinterfragt und einen Ausweg sucht. Jonas Schubert am Mikrofon berichtet aus dem Lebensalltag, übt sanfte Individualisierungs- und Kapitalismuskritik – wie man es eben so macht als wacher Student.

Zu OK Kid gehören noch der Keyboarder Moritz Rech und der Schlagzeuger und Gitarristen Raffael Kühle, er bedient auch die Computer. Die drei haben 2013 ihr selbst betiteltes Debütalbum veröffentlicht und waren auf ausgedehnter Deutschlandtour. Wir trafen sie vor ihrem Konzert im Astra Kulturhaus in Berlin – einer grauen Stadt ohne Meer, wie es so viele gibt in diesem Land.

Rekorder an!