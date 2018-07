Die Band Elaiza um die gebürtige Ukrainerin Ela wird Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten. Das Fernsehpublikum wählte das Trio aus Berlin mit dem Song "Is It Right" zum Gewinner des deutschen Vorentscheids "Unser Song für Dänemark". Die drei Musikerinnen waren in der letzten Runde des Abends in Köln gegen die Band Unheilig angetreten.

Elaiza trat mit einer sogenannten Wildcard an. Die drei Musikerinnen hatten an einem Wettbewerb bei Youtube teilgenommen und das anschließende Finale gewonnen. Die Gruppe besteht aus der 21 Jahre alten Sängerin Ela, der 28-jährigen Natalie (Kontrabass) und der 29 Jahre alten Yvonne (Akkordeon). Am 10. Mai werden sie beim europaweiten Wettbewerb in Kopenhagen antreten.

Der ESC – früher als Grand Prix bekannt – wird seit 1956 ausgetragen. Deutschland hat bisher nur zweimal gewonnen, 1982 mit Nicole und 2010 mit Lena. Im vergangenen Jahr war die Gruppe Cascada für Deutschland angetreten – und auf dem 21. Platz gelandet.