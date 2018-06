Neulich bin ich Richard Wagner um den Hals gefallen. Es war dunkel, wir waren allein, und in der Luft hing noch Regen, und das klingt vielleicht romantischer, als es tatsächlich gewesen ist. Nur das vorweg. Ich kann nämlich Opern nicht ausstehen, was ungerecht ist, ich hab es ja nie richtig versucht. Aber sobald ein Sopran anfängt zu singen, ergreife ich die Flucht, sobald ein Tenor auch nur ein Wort anstimmt, kriege ich Beklemmungen oder muss lachen; vermutlich, weil ich nie verstanden habe, warum man so überspannt singen muss, wenn man etwas erzählen will, warum sich Leute jahrzehntelang in solche Höhen trainieren, wenn sie sich am Ende doch so anhören, als sei es egal, ob sie Ungarisch singen, Englisch oder Italienisch, solange sie singen können wie am Spieß.

Mir hat mal jemand gesagt: Opern, die kommen mit dem Alter. Da war ich 18 oder 19, und inzwischen habe ich das Gefühl, alt zu werden, wenn ich "Haarausfall" bei Google eingebe, verstohlen Artikel zu Rückenschmerzen ausschneide und überlege, die Polizei zu rufen, wenn die engagierte Juristinnen-WG nebenan mal wieder Celine Dion aufdreht, wegen eines eilig geplanten Romantikdinners. Dass ich Opern noch immer schlecht ertrage, erschien mir bislang als Hoffnung, dass ich zwar alt werde, aber sich dieser Vorgang offenbar erfreulich hinzieht, wobei Bekannte neuerdings schon von ihren ersten, tastenden Opernkontakten berichten, was sich zumeist anhört wie Peter Scholl-Latour nach einer Schwellenland-Expedition: Schon fremd, irgendwie eine seltsame Kultur, aber doch auch spannend, was da so passiert. So konnte ich mich zwar noch einigermaßen jung fühlen, aber wie ein Einwohner von Banausistan, der Puccini für einen leichten Sommercocktail hält und vielleicht nach Schillers Räuber den Darsteller des Franz Moor verhauen will.

Dann stehe ich plötzlich vor dem Grünen Hügel in Bayreuth, wo Richard Wagner sein Festspielhaus errichten ließ, vornedran kleinkarierte Blumen in blau und gelb und rot und weiß. Die Polizei ist auch schon da. Die schnurgerade Straße nach oben heißt Siegfried-Wagner-Allee, und Wagners Sohn Siegfried, den alle Fidi nannten, war auch Komponist, vor allem von Märchenopern, Bruder Lustig und An allem ist Hütchen schuld. Dass er sie in Bayreuth nie aufführen durfte, daran war aber seine Mutter schuld.

Walk of Wagner

Auf dem Weg nach oben dröhnen zwei Porsches an mir vorbei, die zuvor an einem Hotel geparkt haben, das sich Rheingold nennt, wie nahezu alles in Bayreuth nach Wagner-Opern benannt ist: die Straßen und auch fast alle Apotheken, von denen es in Bayreuth mehr gibt, als vermutlich nötig wäre. Wer weiß, vielleicht, weil hier alle mehr Kopfschmerzen haben als anderswo, weil sie ständig Wagner hören oder wegen irgendwas mit Demographie oder dem Klima, das Wagner ja daselbst furchtbar fand und deswegen immer nach Italien abgehauen ist. Es wunderte hier wohl niemanden, wenn McFit bald in McSiegfried umbenannt würde. Überhaupt scheint es unmöglich, Wagner in Bayreuth großräumig zu umgehen – als hätte hier nicht auch Jean Paul gewohnt, als sei Max Stirner hier nicht geboren worden. Aber gegen Wagner kann man wohl nichts machen.



Man muss nur in einen Buchladen gehen und wird erschlagen von kritischen Ausgaben und weihevollen Verdauungshelfern. Dazu im Café: Wagner. Vor der Bahnhofrückseitenkneipe: Wagner. Beim Sahnesoßenitaliener: Wagner. Es gibt sogar einen "Walk of Wagner", kleine Ws in seiner Handschrift auf dem Fußgängerzonenpflaster, alle zehn Meter ein W, und wer ihnen folgt, lernt, wo Wagner so rumgelaufen und versackt ist. Seine Lieblingsschankstube ist nun leider ein Postamt und gegenüber hat eine Bar eröffnet, die aussieht, wie sich Bayreuther vorstellen, wie sich Berliner vorstellen, wie sich in Hamburg Biertrinken anfühlt. Und irgendwann erreicht man dann das Haus Wahnfried, Wagners Wohnhaus, großer Zaun ringsrum, geschlossen, eine ausgeschilderte Enttäuschung. Aber auch völlig egal.



Gutes Geschäft mit Wagner Hund

Interessanter: Wie viele Wahnfriede wohl jährlich in Bayreuth geboren werden? Wie viele Flosslindes? In einem Kaufhaus frage ich spaßeshalber nach dem Messerset "Nothung", und die Verkäuferin freut sich über die tolle Anregung. Dafür gibt es Nibelungen-Senf, und bis vor ein paar Jahren wurde sogar der Käse "Cosima" verkauft, aber das war dann anscheinend zu subversiv. Man kann eine Plastik von Wagners Hund "Russ" kaufen, 300 Euro, das Geschäft läuft gut. Auch der Anstieg auf den Hügel: okay.



Und da stehen bereits die ersten Wagnerianer, die sich wirklich so bezeichnen wie Sektenmitglieder. Jedes Jahr warten sie einen klammen Herbst, einen frostigen Winter und einen juckreizenden Frühling lang, dass endlich wieder Juli ist in Bayreuth und sie den "Meister" hören können. Manche gucken, als wurden sie vorab mit Glückskeksen gesteinigt. Ich habe eine Karte für den Fliegenden Holländer, von dem der Dirigent Christian Thielemann mal gesagt hat, das sei der beste Einstieg in Wagners Werk, weil hier schon anklänge, wofür er so später bewundert würde: die Leitmotive, die Entgrenzung der Opernstruktur, die "unendliche Melodie", die ich bislang für einen freundlichen Ausdruck für Telefonwarteschleifen gehalten habe. Es klingt immer noch wie eine Drohung. Indes: Zwei Stunden. Der Ring, weswegen ja die meisten kommen, dauert 12 bis 14 Stunden, je nach Dirigat.