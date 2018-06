Erinnert sich noch jemand an die große Zeit des Britpop? Es waren die Neunziger, und lässt man die Feinheiten einfach mal beiseite, kann man sagen, dass es damals einen Kernkonflikt zwischen zwei Bands und zwei Konzepten gab. Da waren einerseits die überdrehten, etwas bekloppten Gallagher-Brüder mit ihrer Band Oasis, die gigantische Sonnenbrillen trugen und ihre Arbeiterbiografien zur Schau stellten, indem sie immer mal wieder jemandem eine reinhauten. Und da waren andererseits die als vergleichsweise langweilige, unechte Mittelklassepopper wahrgenommenen Blur mit ihrem Sänger Damon Albarn.

Heute weiß man, dass die Oasis ihre Zeit hatten. Dass aber jede Zeit ihren Albarn hat.

Mehr als 20 Jahre nach den ersten Erfolgen mit Blur hat er ein Album mit seiner neu gegründeten Band The Heavy Seas eingespielt. Und wenn man sie nun auf der Bühne erlebt, kann man nicht nur hören, sondern auch sehen, wie entwicklungsfreudig Albarn immer war und geblieben ist. Er hat nach Blur die Cartoonband Gorillaz erfunden; er hat diverse Super-Groups gegründet, mit malischen, nigerianischen und kongolesischen Musikern gearbeitet, sich dem Hip-Hop geöffnet, ohne selbst zu rappen, hat eine Oper geschrieben und das Comeback des kürzlich verstorbenen großen Soulmusikers Bobby Womack betreut. Unter anderem. Im Mai, im Interview mit der ZEIT, sagte er, wenn ihm etwas fehle, dann eine ordentliche musikalische Ausbildung. Wer weiß, auf welche Ideen er erst käme, wenn er eine hätte. Das ist Albarn: einer von denen, die immer weitermachen und sich ständig erneuern, ohne sich dabei bis zur Unkenntlichkeit neu zu modellieren.

Berlin am Montagabend, erstes von zwei Deutschland-Konzerten von Albarn und The Heavy Seas. Die drei, die auf der Bühne in der ersten Reihe stehen, verkörpern gewissermaßen Albarns musikalische Biografie, von der ästhetischen Halsstarrigkeit des Britpop über diverse afrikanische Einflüsse zur Einverleibung von allem, was interessant ist. Als letzter mit klassischer Britpopfrisur, im Nacken etwas länger, spielt dort der 27-jährige Jeff Wootton Gitarre und Bass. Er war schon Teil der Gorillaz und bewegt sich zackig wie ein Roboter. Dann Seye Adelekan, 26, ebenfalls Bassist und Gitarrist, im Ornat eines kongolesischen Sapeurs; seine Bewegungen sind fließend. Zwischen ihnen in Jeansjacke: Albarn, 46, dessen tänzerische Performance die Motorik der beiden anderen verbindet. Man könnte auch sagen, er bewegt sich wie eine coole Sau beim Ententanz. Albarns Kniewipper: wirklich köstlich. Da sieht man mal, wie lustig, weil selbstironisch die Gorillaz waren: eine Band, die aus gezeichneten Figuren bestand, hinter denen die Musiker einfach verschwinden und Musik machen konnten.

Festhalten an Dürers Händen

Albarn nutzt den bekannten Trick des mittelbegabten Tänzers: Man muss sich an irgendetwas festhalten. Er wählt deshalb nacheinander ein Tamburin mit auf die Trommelfläche gedruckten Dürer-Händen, ein Klavier, eine E-Gitarre, eine Melodica und eine Akustikgitarre. Apropos Musik, richtig, darum geht es ja auch bei so einem Konzert: Das Album Everyday Robots, dessen Songs Albarns Band vornehmlich spielt, ist abwechslungsreich, genresprengend, steckt voller Zitate und irgendwo gefundener Sounds und klingt doch einigermaßen melancholisch. Albarn singt aus seinem Leben; in Moll über die Kommunikationsrobotik der modernen Welt, entrückt über die Drogen. Dazwischen streut er ein lebhaftes Tanzlied für Fünfjährige über den kleinen afrikanischen Elefanten Mr. Tembo.

Zu Konzertbeginn spielt die Band ihre Songs Lonely Press Play und Everyday Robots noch in der Albumversion. Später wechselt Albarn die atmosphärischen Vorzeichen: Es ist ein Rockkonzert. Selbst der Dub-Rocksong Clint Eastwood von Albarns Gorillaz, dessen Rap-Teil der ghanaische Rapper M.anifest übernimmt, beginnt in der Zugabe als schmutzig verzerrter Gitarrentrack. Zwischendurch spielt Albarn das Blur-Gitarrenstück Out of Time auch mal allein als Klavierballade. Das Publikum singt textsicher mit. Und am Ende dann das großartige Heavy Seas, auf dem Album mit Brian Eno, hier mit Fünf-Mann-Chor. Alles ohne jeden Bruch.

Obwohl Damon Albarn also etwas brüchig tanzt, wirkt sein Konzert über die ganzen knapp 90 Minuten wie aus einem Guss, alles gehört zusammen, jeder Ton, jeder Takt; bis sich die Musiker am Ende mit zum Dank gefalteten Händen verabschieden. Man hätte beim Anblick des Tamburins am Anfang eigentlich wetten sollen, dass Dürers Betende Hände noch ein zweites Mal auftauchen. Sonst würden sich hinterher die Leute ja gar keine Gedanken machen müssen, was sie bedeuten sollten.