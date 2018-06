Bad Nauheim, die hessische "Gesundheitsstadt", dreht einmal im Jahr durch: Ihr berühmtester Bewohner lebt! Elvis Presley verbrachte hier zwei Jahre seines Militärdienstes, am 16. August begeht der Kurort den Todestag des King. Presley wirkte nur kurz am Ort, und hinterließ doch größte Sehnsucht nach Rock'n'Roll. Die möchte das European Elvis Festival nun zum 13. Mal stillen. Aufgefahren wird alles, was (noch) mit den Hüften wackeln kann. Gesangsimitatoren, Petticoat-Tänzerinnen, weich federnde Cadillacs. Werner Mansholt hat das Fest 2013 fotografiert.