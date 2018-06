Mit seiner grünen Olivetti-Schreibmaschine ist er sogar in die Badewanne gestiegen, um unter Wasser zu schreiben. Leonard Cohen, der bis heute als einer der größten Lyriker der Popgeschichte gilt, wollte Schriftsteller werden. Erst mit 33 Jahren veröffentlichte er sein erstes Album Songs of Leonard Cohen. Sofort war er ein Star, besonders in Europa. Was danach kam, ist Legende. Zu seinem 80. Geburtstag hat nun der Verlag Schirmer/Mosel Bilder aus Cohens Karriere in dem Fotoband Leonard Cohen – Almost Young zusammengetragen.