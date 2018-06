Die britische Band Pink Floyd bringt nach 20 Jahren Abstinenz ein neues Album heraus. Die Platte mit dem Titel The Endless River komme im Oktober in die Läden, bestätigte Bandsprecher Doug Wright. Sie besteht demnach überwiegend aus von sphärischen Klängen geprägter Ambient- und Instrumentalmusik. Aufgenommen wurden die Tracks in den Jahren 1993 und 1994 für Pink Floyds letztes Album The Division Bell.

Auf der neuesten Platte sind David Gilmour, Nick Mason und der 2008 verstorbene Richard Wright zu hören. Roger Waters, der die Gruppe 1985 verließ, ist nicht beteiligt. Gilmours Frau, die Autorin Polly Samson, lobte das Werk in den höchsten Tönen. Es "ist Rick Wright's Schwangengesang und sehr schön", twitterte sie.

In der Pink-Floyd-Blütezeit in den 1970er Jahren verkauften sich Alben wie The Dark Side of the Moon und The Wall millionenfach. Ihren letzten gemeinsamen Auftritt hatten die Musiker 2005 beim Wohltätigkeitskonzert Live 8.