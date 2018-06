Einer der Pioniere des Hip-Hop ist tot. Big Bank Hank, Mitglied der legendären Gruppe Sugarhill Gang, starb im Alter von 57 Jahren im US-Staat New Jersey. Das bestätigte Bestatter Aree Booker in Englewood, der Heimatstadt der Gruppe in New Jersey. Eine Todesursache nannte Booker nicht, sagte aber, dass der Rapper am Dienstag für tot erklärt worden sei. Der Manager der zwei weiteren Mitglieder derSugarhill Gang, David Mallie, bestätigte die Angaben. Ihm zufolge starb der Musiker in einem Krankenhaus an Krebs.

Big Bank Hank hieß mit bürgerlichem Namen Henry Jackson und brachte mit der Sugarhill Gang1979 einen der ersten und populärsten Hip-Hop-Songs der Musikgeschichte heraus: Rapper's Delight gilt noch heute als Prunkstück des Genres und kam zu einer Zeit, als sich Hip-Hop als Musikrichtung erst etablierte. Das Lied war im Original in den USA zunächst kein großer Hit, erreichte dann aber doch Goldstatus und gilt als erster kommerziell erfolgreicher Hip-Hop-Song. Rapper's Delight und Samples daraus wurden in Dutzenden Songs gecovert, darunter auch der Sommerhit Asereje der Frauenband Las Ketchup.

Im Anschluss hatte die Band nur noch kleinere Erfolge mit Songs wie Apache und 8th Wonder. Ihr letztes Album brachten die Hip-Hopper 1999 heraus.



Zu derSugarhill Gang gehörten auch Master Gee und Wonder Mike. "Wir sind sehr traurig über den Tod unseres Bruders", schrieben sie in einer Mitteilung an das Magazin Rolling Stone. "Wir drei erschufen mit der Veröffentlichung von Rapper's Delight gemeinsam Musikgeschichte. Wir werden uns immer daran erinnern, wie wir zusammen durch die Welt gereist sind und das Haus gerockt haben. Ruhe in Frieden, Big Bank."