Seit 2006 nehmen Ekki Maas und Markus Berges mit ihrer Band Erdmöbel jedes Jahr ein neues Weihnachtslied und ein passendes Video dazu auf. Diesmal versammeln sie die alten und ganz neue Songs auf dem Album "Geschenk", mit dem sie auf Tour gehen. Den Lesern von ZEIT ONLINE zünden sie an jedem Adventssonntag ein Lichtlein an mit einem Video, das hier Premiere feiert.

ZEIT ONLINE: Wenn man Ihre Songs hört, könnte man auf die Idee kommen, Weihnachten sei gar nicht so schlimm.

Ekki Maas: Doch, Weihnachten ist schlimm. Dagegen muss etwas unternommen werden. Die Erwartungen der Menschen an Weihnachten sind so hoch, dass viele zwangsläufig enttäuscht werden müssen. Man sollte sich stattdessen locker machen und das Fest auf seine Art und Weise feiern.

ZEIT ONLINE: Warum stellt sich im Laufe des Lebens eine gewisse Weihnachtsernüchterung ein?

Maas: Es hat wohl damit zu tun, dass man eben jedes Jahr richtig fürchterliche Dinge erleben kann, und sei es mit den Verwandten.

Markus Berges: Für die allermeisten ist Weihnachten mit Glück verbunden. Wenn man zu Hause mit den Eltern und reichlich Geschenken gefeiert hat, prägt einen das fürs Leben. Man wird es nie wieder los, dass das Fest großartig sein soll.

Maas: Die Eltern setzen alles daran, dass man abhängig wird von den Gefühlen, die man an Weihnachten gern hat, nämlich die schönen Gefühle.

Berges: Eigentlich ist es doch ein Fest, das man kaum unter Kontrolle hat. Als Kind hängt es vom Christkind ab. Und später von Tausend anderen Dingen. Das macht einen irgendwie unentspannt.

ZEIT ONLINE: Nun leben wir in einer Zeit, in der Menschen alle Belange des Lebens regeln und kontrollieren wollen. Ausgerechnet an Weihnachten verlieren wir die Kontrolle?

Maas: Ja, Weihnachten ist eines der letzten großen Abenteuer dieser Zeit! (beide lachen) Es gibt doch kaum jemanden, der es schafft, zu sagen: "Mir gefällt Weihnachten nicht, ich feiere das nicht, ich habe einen ganz normalen Abend am 24. Dezember."

ZEIT ONLINE: Zumindest kein christlich geprägter Mensch.

Berges: Erstens bleibt man immer Kind und zweitens kann man Weihnachten, dem Fest der Familie, nicht entgehen. Selbst "Fuck you, Weihnachten" ist eine Botschaft. Es ist ein sehr widersprüchliches Fest. Man hört ja immer: "Weihnachten fängt zu früh an. Der Konsumterror!" Die ewige Litanei der kritischen Weihnachtsklischees. Auch das Widerkehrende ist etwas, das man nicht unter Kontrolle hat. Man erlebt in vieler Hinsicht immer wieder das Gleiche. Man kann das schön oder nicht so schlimm finden oder einfach aktiv damit umgehen und so das Glück vermehren.

ZEIT ONLINE: Ist Ironie die einzige Perspektive, aus der Sie Weihnachten ertragen können?

Maas: Wir versuchen schon, die Inhalte der Songs sehr ernst zu nehmen. Wir nehmen uns selbst nicht so ernst, aber unsere Musik ist relativ ironiefrei. In unseren Weihnachtssongs geben wir uns mit Themen ab, die eigentlich ein bisschen zu banal sind. Aber wir schaffen es eben, dem Ganzen doch einen großen Spaß abzuringen.

ZEIT ONLINE: Warum findet Campinos Aktion mit Do They Know It's Christmas dann ohne Erdmöbel statt?

Maas: Ich hatte Angst davor, sogar Campino hatte Angst vor dem Ergebnis, weil der Originalsong ja schon so schrecklich war. Wenn man den eindeutscht, dann ist alles aus. Er hätte natürlich Erdmöbel fragen können, wir hätten eine Lösung gefunden. Aber Campino hat keine Lösung gefunden. Der gute Zweck in allen Ehren, aber man kann doch nicht einfach willentlich schlechte Musik machen, um Spenden einzufahren. Das geht mir zu weit.

ZEIT ONLNE: Gab es jemals gute Weihnachtspopsongs?

Maas: In den Achtzigern, da gab es dieses Nackt im Wind, bei dem sie alle mitgemacht haben, Grönemeyer, Westernhagen, Nena, Lindenberg. Das hab ich mir gekauft, um hinterher beweisen zu können, wie schlecht die Welt ist. Das ist so ein fürchterliches Lied, und die Teilnehmer wirkten so unsympathisch dabei. Jetzt passiert wieder sowas. Ich versteh das nicht.