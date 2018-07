Udo Jürgens ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Wir dokumentieren Reaktionen von Weggefährten und Politikern:



"Mit Udo Jürgens ist ein Großer des deutschen Chansons gestorben. Seit über fünfzig Jahren hat Ihr Vater sein Publikum begeistert. Seine Lieder haben uns alle begleitet und erfreut, manchmal auch getröstet und nachdenklich gemacht" (Bundespräsident Joachim Gauck in einem Kondolenzschreiben an Jenny Jürgens, Tochter von Udo Jürgens)

"Ich habe seine wunderschönen Lieder bewundert, von denen er während seines Lebens rund 1.000 komponiert hat, sowie die Art, wie er sich während seiner Konzerte ganz dem Publikum hingegeben hat." (Karel Gott, tschechischer Schlagersänger)

"Wir sind ein großes Stück des Lebens gemeinsam gegangen, das spüre ich an einem so traurigen Tag wie heute ganz besonders. Udo war für mich der Größte." (Hans R. Beierlein, Entdecker von Udo Jürgens)

"Eine schreckliche Nachricht: Mein Freund Udo Jürgens ist tot – ich bin erschüttert und tieftraurig." (Franz Beckenbauer, Fußballmanager)

"Ein großer Bühnenkünstler, der so vielen Menschen weltweit Freude gemacht hat. Verneigung, lieber Udo!" (Till Brönner, Jazz-Trompeter)



"Ein großartiger Typ, eine Legende und dabei ein offener, charmanter und großzügiger Mensch – so habe ich ihn kennengelernt. Nun fehlt er." (Jan Josef Liefers, Schauspieler)

"#UdoJuergens hat schon d Grand Prix gewonnen, als ich noch nicht geb. war. Und ich dachte 23 Jahre lang, ich komme "niemals nach New York"" (Kathrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende der Grünen)



"Udo, ich bin zutiefst betroffen dass du heute von uns gegangen bist. Vor 50 Jahren bist du in Kopenhagen beim Song Contest aufgetreten, um ihn nur zwei Jahre später nach Wien zu holen. Was ich dir sagen will: Es wäre mir eine sehr große Ehre gewesen vielleicht mit dir gemeinsam auf der Bühne des 60. Eurovision Song Contest zu stehen. Du warst ein großartiger Künstler – Merci!" (Conchita Wurst, österreichische Dragqueen und Eurovision-Song-Contest-Siegerin)

"Ich bin dankbar und demütig, ihn gekannt zu haben." (Johannes B. Kerner, Moderator der ZDF-Gala zu Udo Jürgens' 80. Geburtstag im Oktober)



"Just heard about the passing of Udo Jürgens today in Switzerland. Vielen Dank für die Erinnerungen! #UdoJürgens (Lang Lang, Pianist)

"Wir verlieren mit Udo Jürgens einen echten Ausnahmekünstler. Er hat es auf wunderbare Weise vermocht, sein Publikum mit seiner Musik und seinen Texten lustige, bewegende, aber auch nachdenkliche Geschichten nahezubringen." (Monika Grütters (CDU), Kulturstaatsministerin)





1/19 1966 gewann Udo Jürgens den Grand Prix Eurovision de la Chanson in Luxemburg mit seinem Lied "Merci Chérie". © dpa 2/19 Sein vielseitiges musikalisches Talent zeigte Jürgens immer wieder – so auch während eines TV-Auftritts bei "Musik aus Studio B", wo er eine Melodica spielte. © Wolfgang Weihs/dpa 3/19 Urlaub in Rio de Janeiro im August 1971 © Peter Bischoff/Getty Images 4/19 Bei den Dreharbeiten für die "Show nach Wunsch" trat Jürgens im September 1973 in der französischen Camargue auf. © Horst Ossinger/dpa 5/19 Zwei Große unter sich: Im August 1975 trafen sich die beiden Österreicher Udo Jürgens und Formel-1-Fahrer Niki Lauda in Zeltweg. © Rainer W. Schlegelmilch/Getty Images 6/19 Familienidylle beim Urlaub auf Jamaica mit Sohn John, Ex-Ehefrau Panja und Tochter Jenny. © Peter Bischoff/Getty Images 7/19 1980 trat Jürgens in der ZDF-Show "Meine Lieder sind wie Hände" mit dem Kinderchor der Bad Godesberger Elementary School auf. © Martin Athenstädt/dpa 8/19 Udo Jürgens im Frühjahr 1981 © Horst Ossinger/dpa 9/19 Urlaub im Jahr 1983 mit Lebensgefährtin Corinna Reinhold in Monte Carlo © Peter Bischoff/Getty Images 10/19 Der gläserne Flügel wurde zu seinem Markenzeichen. Udo Jürgens auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking © Peter Bischoff/Getty Images 11/19 Für die Fußball-WM 1990 in Italien nahm die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit Udo Jürgens den Titel "Sempre Roma" auf. © Marcus Thelen/dpa 12/19 Udo Jürgens auf seinem Boot in Zürich © picture alliance/dpa 13/19 Beim 3. Semper Opernball in Dresden war das Konzert von Udo Jürgens der musikalische Höhepunkt des Abends. © Andreas Lander/dpa 14/19 Anlässlich der 3000. Aufführung seines Erfolgsmusicals "Ich war noch niemals in New York" eröffnete Udo Jürgens mit seinen Hand- und Fußabdrücken als erster Künstler den "1. Musical Walk of Fame der Welt" vor dem Stage Metronom Theater in Oberhausen. © Horst Ossinger/dpa 15/19 Blumen bekam Udo Jürgens im Laufe seiner Karriere wohl unzählige geschenkt – wie hier bei einem Auftritt im Züricher Hallenstadion. © Alesssandro Della Bella/dpa 16/19 Sogar die Figuren der "Sesamstraße" (Ernie, Bert und das Krümelmonster) waren von dem Entertainer begeistert. © Christian Charisius/dpa 17/19 Bei der 65. Bambi-Verleihung wurde der Sänger 2013 für sein Lebenswerk geehrt. © Michael Kappeler/dpa 18/19 Doch damit war lange noch nicht Schluss: Im Februar 2014 präsentierte Udo Jürgens sein Album "Mitten im Leben". © Target Presse Agentur Gmbh/Getty Images 19/19 Legendär: Zugaben sang Udo Jürgens im weißen Bademantel. © Britta Pedersen/dpa