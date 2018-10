© Universal Music

Marilyn Manson – The Pale Emperor (Vertigo Berlin)

Beginnen wir diese Woche unten: Zu Hause im Keller muss Marilyn Manson über ein paar Einzelteile gestolpert sein, zu Hause im Labor hat er sie dann wahrscheinlich – Dr. Frankenstein, der er ist – zu The Pale Emperor geformt. Das neunte Album der 46-jährigen Ulk- und Skandalnudel ist eine Sammlung nachtschattiger Songs, die sich Hard-, Goth- und Industrial-Rock immer nur in der fettestmöglichen Version vorstellen können. Dem Kunstfigurenkonzept Marilyn Manson fügen sie keine neuen Ideen hinzu.

Riffs hobeln, Drums marschieren, Synthetikkram flimmert synthetisch. Manson ächzt dazu ermattet, gezeichnet vielleicht von der Schwere des Lebens als ewiger Bürgerschreck, vielleicht aber auch vom Gewicht der eigenen Musik. Ob's noch schockt? Fragen Sie doch mal den Hund hinter Ihrem Ofen.

Viet Cong – Viet Cong (Jagjaguwar)

Gefährliche Gitarren hört man indes bei Viet Cong, einer Band aus Calgary, die ähnlich martialisch drauf ist wie Manson, aber auf Sicherheitsnetze aus vorgefertigten Songschablonen, Erwartungshaltungsbedienermentalität und sonstiges Rock'n'Roll-Beamtentum verzichtet. Nichts hält den Wahnsinn zusammen auf ihrem selbstbetitelten Debütalbum, immer wieder bricht er sich Bahn in sieben insgesamt 37-minütigen Songs, denen Sonic Youth ebenso zur Startrampe taugen wie Surfrock.

Letzterer Einfluss erklärt womöglich das große Geheimnis von Viet Cong: Obwohl ihre Gitarren immerzu nachhaken, wurschteln und sonst wie dazwischen hauen, zeichnen sich die Songs durch erstaunliche Zugänglichkeit und melodische Tricksereien aus. Als hätten die Beach Boys so lange Apocalypse Now geguckt, bis sie selbst anfingen, nach Napalm zu riechen.

Belle and Sebastian – Girls In Peacetime Want To Dance (Matador)

Belle and Sebastian hingegen duften nach allem, was angenehm ist. Auf ihrem neunten Album Girls In Peacetime Want To Dance erweist sich diese Note als ausgesprochen hartnäckig: Auch mit neu gefundenem Interesse an Synthpop, sanften Eurodance-Anleihen und, im besonders waghalsigen Fall von Enter Sylvia Plath, pumpenden Bummsdisco-Beats bekommen Belle and Sebastian das Angenehme einfach nicht aus ihren Songs heraus.

Der Glasgower Band ist dieser Umstand Fluch und Segen. Eine vollständige Neuerfindung ihrer aus Folk, schottischem Twee und klassischen Showtunes zusammengestellten Popmusik wird wohl nicht mehr gelingen, dafür sind der ewig verschmitzte Sänger und Bandleader Stuart Murdoch und seine Musiker zu sehr aufeinander eingespielt. Ein schlechtes Album von Belle and Sebastian ist aber aus denselben Gründen ebenso wenig vorstellbar.

The Decemberists – What A Terrible World, What A Beautiful World (Rough Trade)

The Decemberists waren mal drauf und dran, das US-Pendant von Belle and Sebastian zu werden. Auch sie stammen aus einer Hochburg des freigeistigen Pop (Portland, Oregon in ihrem Fall), spielen Folk mit theatralischen Momenten, bevölkern ihre Stücke mit liebevoll ausgestalteten Charakteren und orientieren sich, was die literarischen Vorbilder angeht, eher an geplagten und verzagten Seelen wie Sylvia Plath als an staatstragenden Großschriftstellern.

Dann jedoch entdeckten The Decemberists Prog- und Rockopern, ihr Sänger Colin Meloy wurde Vater und schrieb ein Kinderbuch, und nun ist ihnen auch noch eine seltsam tollpatschige Platte passiert. What A Terrible World, What A Beautiful World klingt wie eine Version der Decemberists, die das Gefühl in den Fingerspitzen verloren hat. Meloy hat gewohnt robuste Songs geschrieben, streng und schlau in der Form, pophistorisch topinformiert. Wenn er sie aber bierselig und schunkelfertig ausgestaltet wie in Better Not Wake The Baby, überschätzt er ihre Belastbarkeit.