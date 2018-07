Wer in die Mottenkiste des Pop greift, findet schnell Begriffe, die schon beim bloßen Berühren aus jedem Buchstaben stauben. Weltmusik oder Liedermacher zum Beispiel. Grunge und natürlich Riot Grrrls, so kurz deren Zeit auch her sein mag. Vor kaum einem Vierteljahrhundert hatten die knurrenden Mädchen mit den krachenden Gitarren ihr Coming Out als Projektionsflächen politischer Aspekte des Rock. Dessen Bühnen waren noch männlich dominiert und Frauen nur laszives Beiwerk, während maskulin konnotierte Konfliktlösungsmodelle ihren Ausdruck in kernigem Camouflagelook fanden und weibliche Beine in absurden Leggings mit Blumenmuster…

Moment – das war ja gar nicht die Mottenkiste. Das ist die Gegenwart! Sie erinnert wie so manche Gegenwart verteufelt an vorhergehende Gegenwarten mit allem was dazu gehört – auch wenn es andere Namen trägt, kosmopolitischere zumeist. Ethnopop oder Neofolk zum Beispiel, Alternative und, tja, Riot Grrrls? Wer in die Mottenkiste des Pop greift, findet dafür zwar keinen frischeren Begriff, aber eine alte Band, die dem angestaubten Vokabular neue Bedeutung verleiht. Sie heißt Sleater-Kinney, ihr aktuelles Album No Cities To Love, gemeinsam bitten beide zu einer Retrospektive ins Jahr 1994, das scheinbar niemals endet.

Damals schleuderte die dritte Welle des Feminismus den Herren der Schöpfung vor den Verstärkertürmen eine spezifisch weibliche Version des Lärms entgegen und tat das nicht mit den Mitteln der Männer, sondern gewissermaßen feminin. Die Bühne wurde zum barrierefreien Ort, das Publikum zu gleichberechtigen Teilnehmern statt folgsamen Konsumenten, gern mit -innen versehen, dank partiellem Ausschluss männlicher Gäste allerdings ohne gender gap dazwischen.

Ab Mitte der Neunziger vorneweg

Bands wie Babes in Toyland, Bikini Kill oder L7 heizten den Hallen mit konzertantem Aberwitz ein, dessen Regelbrüche von geschlechterspezifischer Decodierung über disharmonischen Dekonstruktivismus bis hin zu pornografischer Überzeichnung reichten. Und ab Mitte der Neunziger mittendrin, vorneweg, stilbildend: Sleater-Kinney aus Olympia im äußersten Nordwesteck der USA. Sie perfektionierten den bewusst dilettantischen Rotz vieler Mitstreiterinnen zu einer Art Exzellenz, ohne das instrumentelle Masturbieren männlicher Vorbilder zu kopieren.

Corin Tucker, Carrie Brownstein und Janet Weiss waren damals wie heute ja nicht nur rebellische Mädchen mit gebleckten Zähnen über zerrissenen Negligees, sondern ausgezeichnete Musikerinnen und noch wichtiger: bereit, das auch allen zu zeigen. Nun also zeigen sie es wieder. Mit Tuckers facettenreichem Operntremolo, Brownsteins verzwicktem Gitarrengewitter, vor allem aber mit Weiss' diffizil-präzisem Schlagzeug, das manch Kenner zum pointiertesten im gesamten Hardcorefach erklärt.



Als sei zwischen dem vorigen siebten und dem neuen Album kein volles Jahrzehnt verstrichen, legen Sleater-Kinney mit ihrer verschachtelten Mischung widerstreitender und doch melodischer Bausteine ihres sinfonischen Rocks los, als stünden da nicht Mittvierzigerinnen, sondern Zeitreisende im Studio. Das kapitalismuskritische Price Tag zu Beginn, in dem jede Silbe, jedes Riff, jeder Trommelschlag wie linke Geraden aufs Konsumverhalten eindreschen. Das anschließende Fangless mit seiner Ambivalenz aus Schwachstellenbeschreibung und Kampfansage, das den Bass wie gewohnt durch synthetisierte Wave-Gitarren kompensiert. Mehr aber noch A New Wave in der Mitte, dessen geschmeidiger Doppelgesang immer wieder von kakophonischem Geschredder kontrastiert wird und inhaltlich die Frage offen lässt, ob es hier um Liebe oder das große Ganze geht, was eine einzige winzige Zeile zum Ausdruck bringt wie ein Glaubensbekenntnis: Die to prove we ever lived this / Invent our own kind of obscurity.