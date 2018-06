© Sour Mash

Noel Gallagher's High Flying Birds – Chasing Yesterday (Sour Mash/Indigo)

Noel Gallagher (geboren 1967 in Manchester) ist ein englischer Musiker, Sänger, Hitschreiber, Bruder und musikpressegeprüftes Großmaul. Auf seinem zweiten Solo-Album reimt G. "magic love" vollkommen ironiefrei auf "moon and stars above", bittet ein "honey" nicht zu gehen, beschreibt eine Engelserscheinung und trifft jemanden, der das Angesicht Gottes berührt zu haben behauptet. Seinen mit Erfolgssongs wie Wonderwall oder Don't Look Back In Anger ritualisierten Rüpeleien und einem medienwirksamen Zwist mit einem gewissen Liam Gallagher, dem Sänger seiner Ex-Band Oasis, hart erarbeiteten Status als Britpop-Ikone verteidigt G. auch mit Chasing Yesterday überraschend souverän. Zwar zitiert G. auffällig oft den einzigen Songschreiber, der in seinen Augen etwas zählt, also sich selbst. Doch gerade indem G. es wagt, eindimensionale Frechheiten wie The Right Stuff mit seinem einsilbigen Text, der denkbar vorhersehbarsten Melodie und einem geschmacklosen Saxofonsolo rauszurotzen, als verrotte der Rock 'n' Roll nicht schon Jahrzehnte in seinem Grab, lässt er die besten Zeiten des Gallagherschen Größenwahns noch einmal wiederaufleben.









Nena – Oldschool (The Laugh & Peas Company/Sony Music)

Nena (eigentlich Gabriele Susanne Kerner, geboren 1960 in Hagen) ist ein internationaler Popstar, deutsche Castingshow-Jurorin, Gründerin einer Freien Schule in Hamburg, Mutter und Berufsjugendliche. Auch 30 Jahre nach ihrem ersten, größten und einzigen Welthit 99 Luftballons ist N. immer noch die einzige deutsche Sängerin, deren Name in den USA unfallfrei buchstabiert werden kann. Auf ihrem 16. Studioalbum Oldschool entdeckt N., dass mittlerweile die Klangerzeugung mit elektronischen Instrumenten entwickelt wurde. Diese Entdeckung löste offensichtlich heillose Verwirrung im Aufnahmestudio aus. Harmlose Poprock-Songs wie Ja, das war's konnten noch rechtzeitig flüchten, aber der Titelsong wurde mit einem Electro-Beat aus der Mottenkiste zwangsbeglückt, Betontod in eine viel zu klobige Industrial-Zwangsjacke gesteckt und das Klangbild von Mach doch was ich will im Abfallhaufen von 2raumwohnung gefunden. Zudem versucht sich N. erstmals in ihrer langen Karriere als Rapperin. Im Song Berufsjugendlich beklagt N. die ungerechte Schubladisierung ihrer Person durch die Menschheit, in anderen Liedern erinnert sie sich wehmütig an die eigene Vergangenheit, vermeidet aber in allen Fällen konsequent jeden selbstironischen Sicherheitsabstand. Für die musikalische Modernisierung ist der bislang nicht so sehr als Produzent, sondern als Rapper reüssierende Samy Deluxe verantwortlich. Daran wird sich auch mit Oldschool nichts ändern.









Gang of Four – What Happens Next (Membran)

Gang of Four (gegründet 1977 in Leeds) ist eine legendäre experimentelle Post-Punkband aus England. Nachdem G. im Jahr 2011 vom Sänger Jon King verlassen wurde, ist der Gitarrist Andy Gill das letzte verbliebene Mitglied der Originalbesetzung. King wurde ersetzt durch John "Gaoler" Sterry, der aber anscheinend nicht das uneingeschränkte Vertrauen von Gill genießt. Auf What Happens Next finden sich deshalb Gastsänger von Alison Mosshart (The Kills) über Robbie Furze (The Big Pink) bis zu Herbert Grönemeyer. Ja, Herbert Grönemeyer, die singende Currywurst. Jeder Fan von G., der sich von diesem Schock erholt hat, darf dann aber feststellen, dass die einst schlauste Band des Universums immer noch ganz gut in Form ist. Zwar gelingt es G. nicht mehr ganz so überzeugend, eine radikale Verweigerungshaltung mit dem denkbar tanzbarsten Funk-Groove kurzzuschließen. Aber die hysterische Gitarre von Gill ist immer noch einzigartig und auch ohne den Co-Autor King sind ihm ein paar schöne, reflektierte Songs über die Lebenslügen als First World Citizen gelungen, zu denen man dann doch ganz gut tanzen kann.









The Pop Group – Citizen Zombie (Freaks R Us/Indigo)

The Pop Group (gegründet 1977 in Bristol) ist eine fast noch legendärere und noch experimentellere Post-Punkband aus England. P. löste sich bereits 1981 auf und fand erst 2010 in leicht veränderter Besetzung wieder zusammen. Citizen Zombie ist das erste Album mit neuem Material seit bald 35 Jahren. Eher deklamierend als singend beschreibt Mark Stewart eine Welt aus Krieg, Flüchtlingen und Neon-Gottheiten, verlorenen Kindheiten, vom Kapitalismus ferngesteuerten Konsumenten und von der digitalen Technik versklavten Menschen. Ebenso wenig antiquiert, wenn auch nicht zeitgemäß wirkt die Klanggestaltung des Albums: Scharf und entschieden fährt die Gitarre durch ein komplexes Dickicht aus analogen Sounds und wild wuchernden elektronischen Effekten. Überkommene Popstrukturen werden mit Lärmeskapaden, aus dem Jazz geklauten Ideen und schräg gelegten Harmonien ausgehebelt. In den besten Momenten von Citizen Zombie gelingt es P. tatsächlich, denselben Eindruck wie damals vor nahezu vier Jahrzehnten zu erwecken: Als könnte der richtige Popsong zur richtigen Zeit die Welt aus den Angeln heben. Als wäre die Geschichte noch nicht im Lexikon festgeschrieben.