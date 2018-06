Die genaue Zahl der gerappten, gesungenen und gesprochenen Worte auf dem neuen Album von Kendrick Lamar ist beinahe unmöglich zu bestimmen. Sie liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die genaue Zahl der Worte auf dem neuen Album von Godspeed You! Black Emperor ist hingegen schnell bestimmt. Sie beträgt Null. Der Rapper aus dem kalifornischen Compton und die neunköpfige Band aus dem kanadischen Montreal haben scheinbar nichts gemeinsam und doch so viel: Sie sind die derzeit lautesten musikalischen Störungsmelder ihrer Heimatländer.

Während Lamars Weltanschauung auf den Errungenschaften des Civil Rights Movement, alltäglichen Rassismuserfahrungen und 30 Jahren Gangsta-Rap basiert, stehen Godspeed You! Black Emperor seit Mitte der Neunziger für alte Punk-Ideale. Ihr Beharren auf Solidarität, Unbestechlichkeit, Gerechtigkeit und gesundes Misstrauen gegenüber jeder Art von Autorität war schon damals nicht mehr neu, nur energischer und endgültiger als bei anderen Bands. Obwohl Godspeed You! Black Emperor zwischen 2003 und 2010 pausierten, blieben sie ein wichtiger Bezugspunkt für Gruppen mit ähnlicher Agenda und musikalischer Ausrichtung.

Diese Ausrichtung ändern sie auch auf ihrem fünften Album Asunder, Sweet And Other Distress nur in Nuancen. Die eigenwillige Rockmusik von Godspeed You! Black Emperor nährt sich an Richard Wagner, Ennio Morricone und Minor Threat. Mit verzerrten Gitarren, zweckentfremdeten Geigenbögen, Verstärkerboxendröhnen und ewig hinausgezögerten Bombasthöhepunkten zelebriert sie die Zärtlichkeit ihrer Zerstörungswut. Vier Stücke erstrecken sich diesmal über 40 Minuten. Für Godspeed-Verhältnisse ist das Speed Metal. Manche ihrer früheren Songs dauern bis zu 25 Minuten.





In einer von Hip-Hop, R'n'B und schnellen Kicks bestimmten Musiklandschaft musiziert die Band auch in der neuen kompakteren Form konsequent am Zeitgeist vorbei. Das allein macht sie nicht gut oder bedeutend. Es unterstreicht lediglich eine Hartnäckigkeit, die sich bis in ihre Überzeugungen fortsetzt. Als Godspeed You! Black Emperor im September 2013 mit dem wichtigsten kanadischen Musikpreis ausgezeichnet wurden, blieben sie der Verleihung fern und rechneten schriftlich mit den Organisatoren und Gönnern der Gala ab: Weder wollte sich die Band dem Wettbewerbsgedanken des Polaris Music Prize unterwerfen. Noch wollte sie Teil eines schunkelig-beschwipsten Abends sein, an dem es die kanadische Musikindustrie, ungeachtet des eigenen Niedergangs, noch einmal so richtig krachen lässt. Ihr Preisgeld in Höhe von 30.000 kanadischen Dollar spendeten Godspeed You! Black Emperor einer Organisation, die Musikprojekte in den Gefängnissen von Quebec fördert.

Klassensprecher der Außenseiter

Auf Asunder, Sweet And Other Distress geht es abermals um Kanada und sein verkorkstes Verhältnis zu den Träumern, Freaks und Punks, die nach Zwischenräumen und Entfaltungsmöglichkeiten in ihrem Heimatland suchen. Godspeed You! Black Emperor leben diesen Menschen ein Modell vor, indem sie antikapitalistischen Widerstand nicht bloß proklamieren, sondern verkörpern. Die Band hat keinen Frontmann, verzichtet auf gängige Formen der Eigenwerbung und gibt Interviews nur im Kollektiv. Sie vermeidet Worte, wo es geht – und ist damit zum Klassensprecher der kanadischen Außenseiter aufgestiegen.

In dieser Rolle sind Godspeed You! Black Emperor durchaus umstritten: Den Klassensprecher kann eben traditionell niemand leiden. Für ihre kompromisslose Prinzipientreue wird die Band nicht nur bewundert. Ihre Urteile über die Werte und Motive weniger standhafter Musiker sind gefürchtet. Das Godspeed-Image der ewigen Partybremse ist zugleich ein Ehrenabzeichen der Aufrichtigkeit. Fragen zur Präsentation und Effektivität der Godspeed-Botschaft hingegen sind schwieriger zu beantworten. Was genau will diese Band, und was kann sie erreichen?