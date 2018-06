Viel wurde über den Schlager geschrieben, über Helene Fischer und Unheilig, die ihn in den vergangenen Jahren aus der Geriatrie in die Mitte der Gesellschaft geholt haben. Seit Fußballnationalspieler öffentlich zu seichtem Geträller vor dem Brandenburger Tor tanzten, schämt sich auch die deutsche Jugend nicht mehr, die Melodien ihrer Großeltern zu singen.



Der kognitive Spätkapitalismus macht die Jungen zu konsumfreudigen Kollaborateuren. Sie widersprechen noch nicht einmal der Werbekampagne einer Zigarettenmarke, die sie als "Generation Maybe" diffamiert. Ein diffuses Gefühlsschlamassel hat sich ausgebreitet, ein unterschwelliges Unbehagen, eine saugende Unsicherheit. Merkels Deutschland ist kein Umfeld, in dem man gern erwachsen werden möchte. Vertrauenswürdiger Fortschrittsoptimismus oder ein verlockendes Zukunftsversprechen sind weder absehbar noch en vogue. Die Aufgewecktesten dieser Generation Maybe wähnen sich in einer alternativlosen Perspektivlosigkeit, von Politikern veräppelt, von Konzernen korrumpiert. Auch wenn immer wieder beteuert wird (zumeist von längst emeritierten Soziologen), dass diese Generation eigentlich ausschließlich aus Che Guevaras in Tarnmänteln bestünde, dass die Übernahme der städtischen Schrebergartensiedlungen eigentlich ihr Guerillakrieg sei.



Wie seltsam, dass in einer solchen Zeit der deutschsprachige Hip-Hop massenkompatibel wird, indem oder gerade weil er sich schamlos und tendenziös dem traditionellen Liedgut des Schlagers annähert. Und wie gut, dass es Die Orsons gibt, diese rappende Boygroup aus Baden-Württemberg, deren neues Album What's Goes die Spitze der Charts erreicht hat und zudem eine visionäre Kraft heraufbeschwört. Dazu später mehr.



In seiner schlagerhaften Ausprägung bedient der deutsche Hip-Hop die wachsende Sehnsucht nach Verbindlichkeit im Anything Goes. Mit Caspers Hin zur Sonne (2008), endgültig mit XOXO (2011) traten Schmerz, Pathos und Peinlichkeit auf breiter Front in ein Genre, das allerorts als homophob, frauenfeindlich, respektlos und aggressiv verschrien war. Hip-Hop war seit jeher eine narzisstische Ausdrucksform. Welche Musik passte besser in eine Ära des digitalen Narzissmus? Zwar outeten sich Rapper in einzelnen Songs schon immer als misstrauische und verletzliche Wesen, nur fand diese Verletzlichkeit im harten Alltag der Ghettos keine Entfaltungsmöglichkeit. Mit Casper wurde zumindest der deutsche Hip-Hop zartfühlend, um nicht zu sagen depressiv. Und auch die Depression ist narzisstisch. Rapper begannen zunehmend, die weinerliche Verlierer-Attitüde von Indie-Sängern zu imitieren. Plötzlich konnte der deutsche Hip-Hop Diskurspop sein, mitunter Möglichkeitsmusik. Mittlerweile wirken Feder im Wind von Mo Trip oder Fähnchen im Wind von Prinz Pi, als wären sie Guerilla-Werbung für eben solche Tabakmarken. Alligatoah hat mit seiner Schlagerparodie Willst du die 30 Millionen YouTube-Abrufe überschritten. Vom deutschen Lieblingspanda Cro ganz zu schweigen.



Die wichtigste Frage in "Anything Goes"

Deutscher Hip-Hop in 2015 ist zumeist Soundtrack für Eskapisten in städtischen Schrebergartensiedlungen. Für Che Guevara gibt es wenig Verständnis. Durch die Kommerzialisierung ist dem deutschen Hip-Hop jede subversive Kraft verloren gegangen. Subversion, die Die Orsons in all ihrer Vielschichtigkeit herausarbeiten. In Anything Goes stellen sie die richtige und wichtige Frage: What Goes? Anstatt mit Phrasen und Plattitüden Kaufanreize zu schaffen, konzentrieren sie sich auf Originalität. Anstatt mit eingängigen Hits um die Durchlauferhitzermenschen zu werben, werfen Die Orsons die deutsche Populärkultur in einen Aktenvernichter: Biene Maja, Rummelplatzansagen, Angela Merkel und Günther Oettinger – alle zusammen.

Die Orsons sind ein Rapper-Quartett, alle vier behalten auch als Solisten ihre Persönlichkeit: Kaas ist der weltverbessernde Hippie, dessen Naivität einem wunderbaren Anliegen dient. Bartek ist der aberwitzige Sprachjongleur, der Fettnäpfchen sucht, als wären es Trüffelpilze. Maeckes ist der nonchalante Nostradamus, der vieles ahnt und trotzdem Humor entwickelt. Und Tua ist der charmante Pessimist, dessen Produktionen in Deutschland seinesgleichen suchen.



Panorama der Befindlichkeiten

Obwohl sie What's Goes bis ins Detail ausgetüftelt haben, versprüht das Album einen psychedelischen Unsinn, der bisweilen an die Teletubbies erinnert. Darin zeigt sich, wie Die Orsons die Muster und Strukturen zeitgenössischer Hip-Hop-Produktionen durchschaut haben – ob ihre Antworten darauf liebevolle Seitenhiebe oder entblößende Zitate sind, bleibt im Unklaren. Und bei aller Verspieltheit trauen sich Die Orsons, aufrichtige Intimität zu zeigen, frei nach Allen Ginsbergs "the poet always stands naked before the world".

Weil das nicht kalkulierend ist, sondern ernst gemeint, schaffen sie tatsächlich ein Panorama der Befindlichkeiten der Generation Maybe. Der Hörer bekommt es allerdings nicht einfach ins Gesicht gekippt, sobald er auf Play drückt, sondern muss es sich erst erarbeiten. Sowohl in ihrem Augenblickshedonismus (Feuerrot) als auch in ihrer Kollapsbeschwörung (Lass uns Chillen) wenden sich Die Orsons radikal von dem Gedanken ab, die Zukunft aktiv gestalten zu wollen. Die Perspektivlosigkeit lässt nur noch das Jetzt zu. Und das Jetzt befreit uns durch seine Passivität von jeder Verantwortung. Im Trance-Kracher Öl wird diese Botschaft endlich ausgesprochen: "Alder und du bisch allein hier, bisch allein auf dem Planeten, Alder. Des Öl isch bald leer, Alder. Aber desch scheißegal, weil jetzt isch erst mal für dich allein Wochenende." Und die Party geht weiter.