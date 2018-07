© Domino

FFS – FFS (Domino / GoodToGo)

Im Jahr 2004 übernahmen Franz Ferdinand kurz die Weltherrschaft, und das hatte einen schönen Nebeneffekt. Junge Leute, oder wenigstens ein paar von ihnen, interessierten sich plötzlich für Bands wie Duran Duran oder die Sparks – Bands, die den Glam-Faktor von Synthesizern früh erkannt hatten und einen flammenden Dancepop erschufen, den Franz Ferdinand auf dem Weg zum Erfolg nur noch mit knackig aus der Hüfte geschossenen Gitarrenriffs ausstatten mussten. Die Glasgower Emporkömmlinge waren immerhin ehrlich: Kaum ein Interview brachten sie über die Bühne, ohne den Einfluss der Sparks zu erwähnen.

Elf Jahre später sind Franz Ferdinand eine auf Normalgröße heruntergewirtschaftete Indieband. Auch die Sparks gibt es noch, vornehmlich als Liveact in mittelgroßen, halbleeren Hallen. Das Gemeinschaftsprojekt FFS ist also eine Bündelung der verbliebenen Kräfte, eine Konferenz der Dandys, aus der im Idealfall beide Gruppen mit neuem Schwung hervorgehen sollten. Tatsächlich ergänzt sich die oberclevere Rockmusik der einen mit dem überkandidelten Pop-Kabarett der anderen zu einer angestrengt selbstironischen Platte voller Selbstzitate. Vieles bleibt darauf unklar, etwa wer hier gerade wen verarscht. Franz Ferdinand die Sparks oder andersherum? Im Zweifel beide ihr Publikum.









Daughn Gibson – Carnation (Sub Pop / Cargo)

Der Songwriter Daughn Gibson kommt aus Pennsylvania und pflegt eine ernsthaftere Form der Theatralik. Auf seinen ersten zwei Alben spielte er Country mit Laptop-Begleitung und sang in Tonlagen, vor denen sich selbst Goth-Rock-Fans in der Dunkelheit fürchteten. Man dachte an Trucker, die einsam durch die Nacht fahren, und an die Tierkadaver, die ihren Weg säumen.

Auf Carnation versucht sich Gibson an der Verfeinerung seiner Formel. Alltagsgeräusche geistern durch die Songs, beständiges Hintergrunddröhnen hüllt alles in behagliche Unbehaglichkeit. Es gibt aber auch mehr Instrumente als zuvor, mehr Bläser, Streicher, Pianos und funky Bässe, die dem Album eine gewisse Leichtigkeit bringen. Gibson erschlägt diese Leichtigkeit zuverlässig mit seinem Bariton und Kleinstadtgeschichten über die Zusammenhänge zwischen Alkohol, Notgeilheit und geistiger Umnachtung. Wer zuletzt lacht, macht in seinen Songs das Licht aus.

© Bella Union

Pins –Wild Nights (Bella Union / PIAS / Cooperative)

Fünfmal sind Pins aus Manchester im vergangenen März als Vorgruppe von Sleater-Kinney aufgetreten. Es waren die bisher größten Konzerte der vier Musikerinnen, ermöglicht durch einen Solidaritätsakt der wichtigsten weiblichen Rockband der Welt. Es war aber auch ein bisschen gemein. Neben der unkalkulierbaren Urgewalt des Hauptacts konnten Pins nur hölzern und schematisch klingen – als hätten Sleater-Kinney noch einmal unterstreichen wollen, was den Leuten während ihrer achtjährigen Schaffenspause gefehlt hat.

Wild Nights zeigt, dass dieser Umstand mehr mit Sleater-Kinney zu tun hat als mit Pins. Das Album steht im Zeichen eines selbstbewusst vorausmarschierenden Schlagzeugs, das ohne nennenswerten Einsatz der Becken und Hi-Hats auskommt. Der Bass dazu ist gelebte Post-Punk-Prinzipientreue, die Gitarre gerät seltener ins Schlingern und Schwurbeln als noch vor zwei Jahren auf dem Pins-Debüt. Wild Nights ist eine grobe, humorlose Platte, noch dazu mit eigenem Kopf: Nach Sleater-Kinney klingen höchstens ein paar Millisekunden darauf.

© Cargo

Institute – Catharsis (Sacred Bones / Cargo)

Zum Ende noch ein paar grundsätzliche Zeilen: Der anständige Amerikaner lebt im Landesinnern, arbeitet für die Ernährung seiner kinderreichen Familie und geht am Wochenende in die Kirche. Er ist das Salz der Erde, er hält den Laden zusammen. Im vergangenen Jahr schleuderte ihm die Gruppe Institute folgende Zeilen entgegen: "Salt of the earth / Don't mean shit". Es waren die ersten Worte im ersten Song auf der ersten EP von Institute. Danach schrammelten sie noch ein paar Minuten weiter. Amerika war besiegt und Institutes Mission als Punkband erfüllt.

Das jetzt erschienene Debütalbum der Texaner kann deshalb keine Punk-Platte mehr sein. Catharsis beginnt mit einer Finte in Richtung Classic-Rock, als wollte es den Kings Of Leon neues Leben einhauchen. Danach zerfasert es in psychedelischer Präzisionsarbeit und ungeübten Gitarrensoli. Es überprüft die mathematischen Berechnungen von Television und berauscht sich am Noise der jungen Sonic Youth. Das letzte Stück des Albums dauert mehr als acht Minuten, es heißt Christian Right und führt Institute zurück zu ihrem Lieblingsthema. Der anständige Amerikaner? Diese Band hat nur Galle und Garstigkeit für ihn übrig.