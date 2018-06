Wenn Muneera Williams spricht, bleibt kein Zweifel daran, dass sie im Hip-Hop ihre Musikrichtung gefunden hat: kraftvolle Stimme, rhythmische Präzision und Leidenschaft – eigentlich fehlen nur noch Beat und Bass, und schon könnte jeder ihrer Sätze als Rap durchgehen. Selbst solche, die beinahe abgedroschen klingen: "Musik dient nicht nur der Unterhaltung, sie kann Botschaften von Liebe, Frieden und Hoffnung transportieren", ist so ein Satz. Und doch kommt er der 34-Jährigen mit einem so selbstverständlichen Flow über die Lippen, als zitiere sie einen ihrer Songs.

Zusammen mit Sukina Owen-Douglas bildet Williams das Hip-Hop-Duo Poetic Pilgrimage, weltweit wächst ihre Fangemeinde. Zwei selbstbewusste junge Frauen, die nicht nur die Liebe zu Rap und guten Reimen verbindet: Beide sind in Großbritannien geboren, beide stammen aus afro-karibischen Einwandererfamilien, beide zogen 2005 aus dem beschaulichen Bristol zum Studium in die Metropole London – und konvertierten im selben Jahr zum Islam.

Seitdem bedecken sie auch ihr Haar. Zwar kombinieren die beiden Frauen, die zuvor leidenschaftlich mit Mode und Frisuren experimentierten, ihre meist knallbunten Kopftücher mit großen Ohrringen und Accessoires, doch den Beinamen "Hip-Hop-Hijabis" werden sie spätestens seit einer Al-Jazeera-Dokumentation nicht mehr los. Das klinge ja ganz gut, doch sie selbst würde weder sich als muslimische Künstlerin noch ihre Musik als islamischen Rap bezeichnen, erklärt Sukina Owen-Douglas: "Wir haben schließlich schon Hip-Hop gemacht, bevor wir Musliminnen wurden." Ihre Stimme ist sanfter, heller als die ihrer Freundin und Bandkollegin. Wenn sie erzählt, scheint immer eine Melodie mitzuschwingen.

"Der Islam hat unsere Musik universeller gemacht"

"Durch unser Kopftuch ist natürlich auf den ersten Blick klar, dass wir Muslimas sind. Deshalb gehen die meisten Leute davon aus, dass wir islamischen Rap machen", sagt die 33-Jährige. Dabei geht es in ihren Texten oft noch immer um dieselben Themen wie vor ihrer Konversion: Rassismus, Ungleichheiten in der Welt, das historische Erbe der afro-karibischen Einwanderer in Großbritannien, Frauenrechte. "Klar, unser Themenspektrum hat sich erweitert durch all die neuen Einflüsse und die vielen neuen Begegnungen, seit wir konvertiert sind. Unsere Musik ist durch die Religion universeller geworden. Aber wir sprechen weder ein explizit muslimisches Publikum an noch werben wir mit unserer Musik für den Islam", betont sie.

Die Frage, ob Poetic Pilgrimage für islamischen Hip-Hop stehe und es in ihren Texten nur um Glaube und Spiritualität gehe, müssen die beiden Rapperinnen oft beantworten. Owen-Douglas zeigt zwar Verständnis dafür, kann sich den Hinweis auf ihre männlichen Kollegen aber nicht verkneifen: "Die Musik von Mos Def würde doch auch niemand in die Kategorie 'islamischer Hip Hop' stecken!" Mit Kategorien und Schubladen kommt man nicht weit bei dem wortgewaltigen Duo: Ihre Musik greift Reggae-Elemente aus der Heimat ihrer Eltern ebenso auf wie Jazz und Elektro-Soul. In ihren Texten geht es um Phänomene wie Hautaufhellung und die mediale Darstellung von Frauen, aber auch um Polizeigewalt und institutionellen Rassismus, um Spiritualität und die Liebe zu Gott.

"Am Hip-Hop hat mich schon immer fasziniert, dass er eine Plattform schafft, auf der Diskussionen auch über ernste Themen angestoßen werden können", sagt Williams. Anlass zu Diskussionen boten die beiden auch dem muslimischen Publikum. Denn nicht allen gefällt, was sie hören und vor allem sehen, wenn Owen-Douglas und Williams auf der Bühne stehen. "Es gibt viel Kritik aus der muslimischen Community", erzählt Owen-Douglas: "Einige Muslime sehen es nicht gerne, wenn Frauen sich wie wir auf der Bühne präsentieren. Sie meinen, dass der Islam das verbiete." Dass sie diese Kritik trifft, ist ihr anzumerken: Immer wieder kommt sie im Gespräch darauf zurück und betont: "Für uns stehen unsere Musik und Kunst in keinem Widerspruch zu unserem Glauben".