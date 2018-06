© Dead Oceans/Cargo

The Tallest Man On Earth – Dark Bird Is Home (Dead Oceans/Cargo)

Kristian Matsson könnte vermutlich auch einen Nagel in die Wand singen. Mit einer Stimme, die spätere Brüche bereits ankündigt, erzählt der Schwede als The Tallest Man On Earth von Realitätsflucht, Wanderlust und anderen Ausreißerthemen. Seine Folksongs aber zeichnet seit jeher etwas Verlässliches, beinahe Handwerkerhaftes aus. Man stellt sich Matsson nicht als Landstreicher vor, der mit Akustikgitarre von Gig zu Gig reist und dazwischen unter Bäumen schläft. Man denkt an einen Mann vom Fach.

So ist es auch mit Dark Bird Is Home, dem vierten Album von The Tallest Man On Earth. Matsson spielt jetzt mit kleiner Band auf, gelegentlich setzt er Synthesizer ein. Sein neues Stück Darkness Of The Dream klingt nicht nur wegen des Titels nach Springsteen am Scheideweg. Anderen früh vollendeten Songwritern wie Justin Vernon (Bon Iver) und Conor Oberst (Bright Eyes) öffneten sich durch solche Erweiterungen des Sounds noch einmal neue, Folk-ferne Welten. Bei Matsson bleibt dieser Effekt aus. Er scheint dieselben Songs wie bisher zu singen, nur aus anderer Perspektive. Das aber ist eine Feststellung, kein Beinbruch. Es handelt sich schließlich noch immer um sehr gute Songs.





© Sub Pop/Cargo

Metz – Metz II (Sub Pop/Cargo)

Auch im Fall von Metz liegt es nahe, an Nägel und Wände zu denken. Bei der kanadischen Noise-Rock-Band ist der Hammer allerdings unverzichtbar, allen handwerklichen Unzulänglichkeiten zum Trotz. Bevor Metz ein Bild aufhängen können, schlagen sie drei Dutzend Nägel krumm, treffen zweimal den eigenen Daumen und bestimmt auch einmal die Stromleitung hinter der Wand. Was ihnen an Fingerspitzengefühl fehlt, machen sie mit erprobten Punk-Eigenschaften wie Brutalität und Beharrlichkeit wett. Ihr zweites Album Metz II legt in zehn Gewaltausbrüchen Zeugnis davon ab.

Das Tolle daran ist: Metz sind entgegen jeder Logik und Vernunft noch stumpfer geworden. Wo ihr Debütalbum vor drei Jahren mit Chorgesang und verschiedenen Härtegraden eine gewisse Feinmotorik zumindest vorgab, konzentriert sich Metz II ganz auf die Kernkompetenzen der Band – Wut, Riffs, Gebrüll. Die vergleichsweise lange Zeit zwischen ihren Veröffentlichungen spricht jedoch auch für eine Präzision, die man bei Metz eher spürt als hört. Selbst an den knochigsten Stücken finden sie noch etwas, das sich wegschneiden lässt. Wie alle guten Punks wissen sie, dass man der absoluten Wesentlichkeit immer noch einen Schritt näher kommen kann. Was soll erst passieren, wenn diese Band anfängt, Glühbirnen auszuwechseln?





© Flying Buddha/Sony Classical

Hiatus Kaiyote – Choose Your Weapon (Flying Buddha/Sony Classical)

Während Metz durch Verdichtung, Zuspitzung und harte Entscheidungen zur Wesentlichkeit gelangen, wählen Hiatus Kaiyote den entgegengesetzten Weg: Einfach mal alles an die Wand schmeißen – was wichtig ist, wird schon hängenbleiben. Die vierköpfige Band aus Melbourne verfolgt auf ihrem zweiten Album Choose Your Weapon einen Neo-Soul- und Future-Funk-Ansatz, der es zumindest an Ambitioniertheit mit Erykah Badu, D'Angelo oder Janelle Monáe aufnehmen kann. Der Unterschied: Die Genannten bewegen sich, aller kosmischen Verstrahlung zum Trotz, mit einer gewissen Formverliebtheit durch ihre Musik. Hiatus Kaiyote lieben einzig das Chaos.



In 18 Liedern und 70 Minuten hangelt sich vor allem die Songwriterin und Sängerin Nai Palm unermüdlich durch Tonleitern, Tempo- und Dynamikwechsel. Sie allein könnte ein ziemlich geschäftiges A-capella-Album füllen. Hiatus Kaiyote fädeln aber auch Samples von beinahe allen Tierlauten ein, die die australische Fauna hergibt, und kitzeln aus ihrer klassischen Besetzung eine Stilvielfalt heraus, die bis in den Jazz hineinreicht. Die Lieblingsfarbe der Band? Bunt natürlich.











© Morr/Indigo

Sóley – Ask The Deep (Morr/Indigo)

Sóley Stefánsdóttir hingegen scheint alle Farben gleichermaßen zu hassen. Früher gehörte sie zur Tagträumer-Folk-Band Seabear aus Reykjavik. Inzwischen ist sie Solokünstlerin, inszeniert sich auf Plattencovern als menschliches Francis-Bacon-Gemälde und schreibt Elektropopstücke, die kein Licht oder Land mehr sehen. Die Dunkelheit und das Morbide auf Sóleys zweitem Album Ask The Deep sind jedoch eher skurril als gefährlich.

Es gibt ein Lied über Tänze mit dem Teufel, eins über Halloween und eins über jemanden, der erst lebendig begraben und dann wieder ausgebuddelt wird. Wäre die Platte ein Film, müsste also Tim Burton Regie führen. Dazu passend musiziert Sóley nach eigenen Klangvorstellungen. Ihre Songs tröpfeln im Schatten des Elektro-Zeitgeists. Sie tapsen und tasten, schleichen untanzbar voran – und manchmal auch unbemerkt an einem vorbei.