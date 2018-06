Beauty is a Rare Thing heißt eine dieser Balladen, die sich selbst Beispiel und bester Beweis sind: ungestört von akademischen Regelwerken in einem offenen Zeitmaß durch ungemähte harmonische Felder schwebend. Ton für Ton, einer folgt auf den anderen, entwickelt sich aus dem Nichts eine Melodie, unbeirrbar und geduldig, selbstvergessen philosophisch und völlig frei von Prätention und Protzerei.

"Schönheit ist ein seltenes Gut", das ist eine Komposition, die nur aus der Feder von Ornette Coleman stammen kann. Es ist eines der Stücke, die in jener Zeit entstanden, als der große Außenseiter der Jazzgeschichte Anlauf nahm, um mit seinem Quartett vom Rand der Jazzszene in ihre Mitte vorzustoßen und einer neuen Spielweise zu einem Namen zu verhelfen: Free Jazz.

Randolph Denard Ornette Coleman wird geboren am 9. März 1930 in Fort Worth in Texas. Der Vater stirbt sieben Jahre später, mit vierzehn bekommt Ornette ein Saxofon geschenkt und lernt autodidaktisch, in Colemans Fall bedeutet das: konzentriert, beharrlich, eigensinnig.

Möglicherweise, die Legende zumindest will es so, bedeutet das auch, dass der junge Coleman bestimmte Regelwerke zunächst übersieht und später ignoriert; dass er mit dem Regelsystem der Halb- und Ganztonschritte, die sich in der europäischen Harmonielehre in eindeutige Tonarten übersetzen, nie so richtig warm wird.

Ein Saxofonist aus Fort Worth vermittelt ihm den Jazz, das allerdings eher philosophisch, so, wie es interessant ist für Ornette Coleman. Die vorgestanzten Phrasen und festen Regeln interessieren ihn nicht. Für den jungen Saxofonisten ist die Haltung interessant, die Improvisation, das Spielen seiner eigenen Ideen, der direkte musikalische Ausdruck seiner Persönlichkeit und Stimmungen, das Reagieren auf den Moment, auf die Musiker um ihn herum, auf die Schwingungen, die Harmonien und Spannungen zwischen Menschen.



Ein Scharlatan?

Coleman begegnen entsprechende Probleme, als er beschließt, Musiker zu werden. Er heuert im Bläsersatz einer Rhythm-and-Blues-Band an, begleitet diverse Sänger und Sängerinnen, lässt sein Saxofon in den tiefen Lagen hupen, was gerade gut ankommt. Er studiert die sprunghaften Phrasierungen von Charlie Parker und leitet aus ihnen eine harmonische Freiheit ab, die weit über das hinaus reicht, was in seinem Umfeld akzeptabel ist.

Wenn er seinen Solo-Spot hat und denkt, endlich all das in seine Musik legen zu können, was er fühlt und über seine Musik denkt, schon verziehen die anderen das Gesicht: So etwas haben sie noch nie gehört. Ein Scharlatan? Dazu einer, der den anderen seine Ideen nahezubringen versucht: Das schätzen die gar nicht. Es kommt, so erzählt es zumindest Coleman später immer wieder, zu Handgreiflichkeiten.