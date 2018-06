Nachrichten über Nordkorea lösen im Rest der Welt meist Verwunderung aus. Auch vor einigen Wochen war es so, als bekannt gegeben wurde, dass im August die erste ausländische Rockband von Rang dort auftreten soll. Keine beliebige Band, keine apolitische Combo wie Coldplay oder die Massenunterhalterin Helene Fischer – wobei auch das seinen Reiz hätte. Die Ehre wird der slowenischen Artrockband Laibach zuteil.

Die gibt es seit Ende der siebziger Jahre, und sie hat Zeit ihres Bestehens mit dem Verdacht zu kämpfen, ihre martialisch-soldatische Inszenierung, ihre Texte in Manier von Politslogans und ihre ursprünglich dem Industrial entstammenden Maschinen-Marsch-Hymnen verherrlichten Faschismus und Totalitarismus. Auf die direkte Frage nach ihrem Verhältnis zum Faschismus entgegnete die Band einst legendär: "Wir sind Faschisten in der Weise, in der Hitler ein Maler war." An der Antwort lässt sich einiges lernen über Laibachs Strategie, die nicht missverstanden werden sollte als Einbahnstraßen-Satire, die sofort klarstellt, woher sie kommt und wohin sie will. Hitler war ja durchaus ein Maler. Aber eben ein ziemlich mieser.

Der Anlass der zwei Auftritte, die für den 19. und den 20. August im Kim-Won-Gyun-Konservatorium in Pjöngjang geplant sind, ist der 70. Jahrestag des Endes der japanischen Besatzung Nordkoreas. Vor wenigen Tagen schon hatte der derzeitige Regent Kim Jong Un eine eigene Zeitzone ausgerufen – die halbe Stunde Umstellung soll ein Zeichen gegen die Zeit unter fremder Regierung sein. Nordkorea belebt die Allmachtsfantasie, es ließe sich alles und jeder kontrollieren. Nordkorea ist die ultimative Absage an den Steuerungspessimismus, der sich – außerhalb von Verschwörungstheorien, in denen eine winzige Elite alle anderen zum Narren halten kann – in westlichen Gesellschaft längst durchgesetzt hat: Märkte regulieren sich selbst, die Handhabe des Staates ist gering, es gibt keine Alternative, das ist im Jahre 2015 die sehr dominante und scheinplausible Rhetorik. Nordkorea ist da anders, vor allem durch seine Staatsideologie Juche verkörpert, in der es nach dem vergötterten Gründer und Vordenker Kim Il Sung heißt: "Der Mensch ist der Meister von allem und entscheidet über alles." In Nordkorea ist noch alles möglich, die alternative Ordnung und die Umwälzung in allen Bereichen, im Öffentlichen, im Privaten – wenn Kim Jong Un es eben will.

Was die Mächtigen wollen

Vor Jahren erschien ein beachtlicher Architekturführer über die Hauptstadt Pjöngjang, herausgegeben von Philipp Meuser, der die Architektur als Beispiel dafür nimmt, wie sich das seit den Siebzigern zur nordkoreanischen Hauptstadt aufgewertete Pjöngjang von anderen Hauptstädten ebenso autoritärer Regime unterscheidet. In Nordkorea wird tatsächlich totalitär durchregiert – und dies äußert sich in jedem Gebäude der Drei-Millionen-Stadt. Im Band heißt es: "Städtebauliche Ensembles, Silhouetten oder Kreuzungsanlagen erscheinen in einer Perfektion, die in einer Demokratie fast Angst erzeugen könnte." Die Stadt ist genau das, was die Mächtigen wollen. Die Darstellung solcher Allmachtsvorstellungen war bereits in einem ihrer ersten Konzerte 1980 Laibachs Thema: Auf ein Bild des jugoslawischen Präsidenten Tito wurde ein Phallus projiziert. Die Polizei brach das Konzert ab, Laibach erhielten jahrelanges Auftritts- und Veröffentlichungsverbot in ihrer Heimat, das sie mit heimlichen Aufnahmen umgehen. Schon mit der Wahl ihres Namens hatten sie sich bei Tito unbeliebt gemacht – Laibach ist die unter seiner Regierung verpönte deutschsprachige Bezeichnung der slowenischen Hauptstadt Ljubljana.

Auch heute noch haftet Laibach etwas Anarchisches an, deshalb ist es gut möglich, dass die Ankündigung des Auftritts in Nordkorea lediglich eine PR-Aktion ist. Wird die Band tatsächlich eine Werkschau ihres Schaffens der letzten 35 Jahre und ausgewählte nordkoreanische Volkslieder spielen? Zumindest versichert auch die Plattenfirma Mute, dass die Konzerte stattfinden werden. Und doch wirkt das auf den ersten Blick zu absurd, um wahr zu sein.



Wenn es stimmt, dann wird es sehr interessant zu beobachten, was diese Performances bewirken. Selbst, wenn es nur eine PR-Aktion bleiben wird, ist es spannend, wie die Ankündigung bereits interpretiert wurde und wie Laibachs Werk in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meinte früh, offensichtlich wisse Kim Jong Un nicht, mit wem er es zu tun habe. So einfach ist es aber sicherlich nicht. Auch, weil die Band alles dafür tut, ihre Statements vage zu halten. In einem der jüngsten Interviews zur anstehenden Liberation Day Tour in Pjöngjang teilte die Band mit, sie beabsichtige in keiner Weise, das Regime oder die nordkoreanische Bevölkerung zu kritisieren. Es ginge auch nicht darum, beide zu stützen. Vielmehr wolle man den Blick des Auslands auf Nordkorea herausfordern und eine Diskussion anstoßen. Das ist bereits gelungen.

Die Band als Gesamtkunstwerk

Laibach sprechen immer abwartend, relativierend, trotz all der harschen Symbole und inszenierten Fackelmärsche. Auf ihre Anfangszeit in Titos Jugoslawien angesprochen, äußern sie, sie hätten nie im Sinn gehabt, dieses zu kritisieren. Im Gegenteil, sie hätten es effizienter und besser machen wollen. Die Mitglieder von Laibach finden einander Ende der Siebziger im Kunsthochschul-Umfeld. Von Anfang an ist es ein theorielastiges Projekt, keine reine Punkprovokation. Mitte der Achtziger formieren sich Laibach mit anderen bildenden Künstlern und Schriftstellern in der Gruppierung Neue Slowenische Kunst (NSK), der Eindruck der Band als Gesamtkunstwerk verstärkt sich.



Das Kollektiv ist wenig statisch, die Mitglieder wechseln, manche sind stärker in die Musikproduktion eingespannt, andere in die Konzepte, Plakate, Manifeste. Von Beginn an treten Laibach in Uniformen auf, die sich einer wilden Mischung verschiedener Herrschaftssymbole bedienen. Anfangs musikalisch noch stark aus dem Industrial in Nähe zu den Einstürzenden Neubauten und Throbbing Gristle kommend, entfaltet sich ihr Stil, der Militant Classicism, mit den Jahren, eine Mischung aus tanzbarer Electronic Body Music, kurz EBM, Techno und klassisch-bombastischen Elementen wie Fanfaren, Streichern und Chören (meist künstliche aus dem Keyboard). Dazu singt Milan Fras so unfassbar teutonisch, dass Till Lindemann von Rammstein – die natürlich von Laibach inspiriert sind – geradezu gehemmt wirkt. Die Inszenierung ist martialisch, laut, grell und so sehr auf wagnerianische Überwältigung aus, dass man leicht von den Details und den Brüchen abgelenkt werden kann: Laibach unterschreiben früh einen Vertrag bei der staatlichen jugoslawischen Plattenfirma, dieser wird jedoch aufgelöst, weil – und da kann man Wikipedia gerne zitieren – "die jugoslawischen Autoritäten sich bezüglich der ideologischen Einordnung Laibachs und NSKs unsicher waren".