"Ein Weihnachtsalbum für Flüchtlinge? Feiern die denn überhaupt Weihnachten?" Die Unsicherheit war groß im Bootcamp, zu dem die Schlagervizekönigin Andrea Berg in ihr Sonnenhofhotel in Kleinaspach geladen hatte.

Dabei waren alle, wirklich fast alle gekommen: Der Roland Kaiser, die Stefanie Hertel, die Beatrice Egli, die Amigos, der Matze Reim, die ganze Mallorca-Fraktion um den Jürgen, den anderen Jürgen und Mickie-Fickie, aber sogar auch ein paar ältere Stars. Zum Beispiel Michael Holm oder Chris Roberts, es war nicht so leicht zu erkennen – der etwa 70- oder 90-jährige Mann hatte seinen Ausweis vergessen. Insgesamt waren es 45 Sängerinnen und Sänger und 233 Begleiter (unter anderem Visage-Assistenten, persönliche Merkhilfen und Fitnesstrainer) plus Managements, also eine richtig große Masse Menschen, die helfen wollte.

Helenes Prä-Manager ist dabei

Auch der Megasuperstar Helene Fischer sollte noch kommen. Sie sei ja selbst ein Flüchtlingskind, mit sechs Jahren aus Sibirien nach Deutschland und mit der Materie vertraut, berichtete ihr angereister Prä-Manager. Der checkt vorab immer die Lage, kostet alles vor und guckt, ob die Fans so toll sind wie neulich woanders. Sie würde gern die erste Zeile, den Refrain und die letzte Strophe singen, das ginge ja wohl.

Aber was war denn eigentlich der Plan der beteiligten GmbHs und consultenden Entertainment-Groups? Eine geldsammelnde Benefiz-Aktion: Alle Schlager- und Volksmusikstars zusammen machen eine Platte für die Flüchtlinge und dann sogar eine herzerwärmende Tournee entlang der Flüchtlingstracks oder auch durch die Heime, so genau war das noch nicht klar. Man wolle auch aus dieser Szene heraus endlich ein Zeichen setzen! Und das eben nicht nur den üblichen Verdächtigen überlassen – die Rocker und Rapper hatten die leichten Musikanten mal wieder nicht gefragt, der verdammte Standesdünkel trennt in der deutschen Musikszene immer noch die Spreu vom Heu.



Andrea Berg twitterte schon mal freudig ihren Standardsatz "Es wird eine komplett neue Welt für mich und meine Fans geben, die wir auf meiner Tour gemeinsam entdecken werden!", wurde aber von den anderen Künstlervertretungen scharf zurückgepfiffen: Von "ihrer" Tournee könne ja wohl nicht die Rede sein, das sei ein solidarisches Gemeinschaftsprojekt, so ähnlich wie die Flucht bei den Flüchtlingen selbst, hallo?



Teilen sich Wolle und Andy einen Reim?

Der Anton aus Tirol wurde pragmatisch: Für die gute Sache würde er sogar DJ Ötzi auferstehen lassen. Oder umgekehrt, der eine ist doch mit Mütze, der andere ohne, oder? "I woas oa net." Und, ach komm, scheiß auf die ganzen verflochtenen Geschäftsbeziehungen, persönlichen Animositäten und komplizierten Vertragsbedingungen, wir wollen doch helfen. Wolle Petry würde sich sogar einen Reim mit Andy Borg teilen, obwohl der ihm damals beim Konzert in Krombach den milden Senf beim Catering, aber lassen wir das. Es ging doch um eine gute Sache! Und vielleicht springt noch ein Konzert am Brandenburger Tor raus, wie sieht es denn da aus? Was ist überhaupt mit Helene?

Einer der Jürgen schlug vor, die Entscheidungen den Executive-Top-Entscheidern zu überlassen und in die Bar zu gehen. Der Tresen sei vom Mann von Andrea selbst ergonomisch gestaltet, da könne man die Diskussion locker fortsetzen und mit offener Hose diskutieren.

Was gibt es nicht alles zu klären: Von wem sollten die Songs eigentlich kommen? Worüber singt man? Ist niveaumäßig der Reim Liebe/Triebe erlaubt oder muss man höher als die Ebene Träume/Schäume? Kriegt jeder gleich viel Zeilen? Sollte man eine syrische Translation-App mitliefern? Könnte man Förderung aus dem Hilfsfonds der Bundesregierung bekommen? Was machen wir mit dem ständig durchklingelnden Ralph Siegel, der von dem Projekt hörte und mitmachen will? Kann man bei den Live-Auftritten Feuerwerk einsetzen oder erschrecken sich dann die Flüchtlinge? Wieso ist das überhaupt eine Frage, das Konzert ist doch nicht für die Flüchtlinge, sondern zugunsten der Flüchtlinge! Warum ist das alles so schwierig? Und wieso ist der Rosé so warm hier im Sonnenhotel von Andrea Berg in Kleinaspach?

Helfen ist doch inhuman beschwerlich

"Für mich gab es in Südafrika nur Weißwein", sagte dann plötzlich Howie und die Stimmung wurde wieder normal gut. Aber auch nachdenklich ... Und kurze groschenfallende Zeit später – was hat der da gesagt, bitte – musste er sich sogar entschuldigen. Das habe er doch gar nicht zynisch oder witzig gemeint! Aber sei ihm denn klar, was er da rausgehauen hätte, heilige Santa Maria? Roland Kaiser hat noch einen Funken Gespür für die Zwischentöne. Den meisten anderen war das alles eh zu kompliziert. Sie kapitulierten bereits vor der anstrengenden Gemengelage, was man nun sagen oder fühlen dürfe oder nicht. Gefühle im Schlager sind einfach, darum erreicht er ja auch alle. Vielleicht lieber in der Lounge gucken, ob die Helene endlich angekommen ist. Eine gute Idee, finden alle.

Nein, immer noch nicht da. Wie beschwerlich doch Helfen ist! Irgendwie inhuman. Bernd Clüver/Chris Roberts geht erst mal "im Cockpit nachschauen", ob "noch alles frisch" ist. Die Mallorca-Fraktion freut sich über die verhohlene Sauerei und der Abend wurde noch richtig, richtig gut. Ob aus der Sache eine Benefiz-Platte oder ein Solidarkonzert wird, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Der Wille ist da, aber der Schlager eventuell noch nicht soweit.

Inzwischen war die Sonne in Kleinaspach glutrot wie ein eingelegter scharlachfarbener Pfirsich untergegangen. Und der Mond hatte sich das gleiche Bühnenoutfit zugelegt.

