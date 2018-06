Hallo. Ich bin's. Ein zaghaftes Hallo voller Zweifel. Eine Kontaktaufnahme nach langer Zeit der Stille. Ist da überhaupt noch jemand, der antworten wird? Als Adele Adkins vor vier Wochen mit ihrer Ballade Hello nach Jahren der Abwesenheit wieder Kontakt zu ihrem Publikum aufnahm, erhielt sie eine überwältigende Resonanz. In mehr als 20 Ländern der Welt antworteten ihr so viele Menschen, dass die Single überall an die Spitze der Charts schoss. Adele, die erfolgreichste Popsängerin unserer Zeit, ist wieder da. Die Zweifel sind mitgekommen.





Jetzt erscheint also ihr neues Album 25. Wie schon die Vorgänger 19 und 21 ist es benannt nach der Lebensphase, in der sie die Arbeit daran begann. Adeles Platten sind Fenster zur Biografie einer jungen Frau, klingende Tagebücher. Aus der Perspektive der Musikerin mögen ihre Lieder temporäre Bekenntnisse mit geringer Halbwertszeit sein, aus Sicht der Millionen Zuhörer sind sie universelle, zeitlose Reflektionen über das Ich in der Welt und das Ich in der Liebe.

Adele Adkins ist heute 27, hat einen Lebensgefährten und einen dreijährigen Sohn. Und sie fühlt sich alt. Zuviel ist passiert, seit sie 2007 mit ihrer ersten EP kleine Showcases bestritt und man sie vor einem Grüppchen von Journalisten und Musikbranchenvertretern im Hamburger Stage Club erleben konnte. Da saß dieses schwere Londoner Mädchen, verunsichert, nervös, auf einem kunstledernen Barhocker, allein mit seiner Gitarre und einer beeindruckenden Soulstimme. Und es beschlich einen eine gewisse Traurigkeit über die Regeln des Popgeschäfts: Eine Frau mit diesem Körper würde vielleicht ein paar Erfolge vor kleinem Publikum feiern, aber niemals im ganz großen Licht erscheinen. Da oben auf den Stadionbühnen musste man schließlich als Produkt funktionieren, als disziplinierte Vorbildmaschine und Covergirl. Das war vor acht Jahren.



Ein nahbarer Popstar

Aber der Pop hätte nicht bis heute überlebt, wenn er seine eigenen Regeln nicht ständig brechen würde, um Untergrundströmungen Auftrieb zu geben und sich immer wieder zu erneuern. Es wurde damals viel über gesellschaftliche Normen, Toleranz und die Gleichberechtigung alternativer Lebens- und Körperformen diskutiert und wenig später sah man voluminöse Frauen wie Beth Ditto und Adele auf den Titelseiten aller Magazine. Pop hatte verstanden und die Öffentlichkeit dankte es ihm. Schnell eroberte Adele sogar das Mutterland von Size Zero und XXXLarge, gewann einen Grammy nach dem anderen, verkaufte Millionen von Tonträgern. Sie selbst meint, das liege daran, dass sie im Gegensatz zu den meisten Superstars nicht irreal und makellos erscheine, sondern nahbar und normal.

Das ist ihr Erfolgsrezept. Adele ist echt. Wenn sie Werbeverträge für Hautcremes, Nagellack, Fluglinien oder Fitnessdrinks ablehnt, weil all das nichts mit ihr zu tun hat, und sie sich stattdessen ein dreijähriges Sabbatical nimmt, um sich auf ihren Sohn und sich selbst zu konzentrieren, dann verübelt man es ihr nicht. Es macht sie nur noch sympathischer.

Auf 25 singt sie nun von der Wehmut, die jeden Erwachsenen erfasst, der sich Fotos seiner Jugend und Studienzeit ansieht. Als noch alle Türen offen standen. Als man hindurchgehen, aber jederzeit auch noch einmal zurückkehren konnte, um einen anderen Weg einzuschlagen. Als man verantwortungslos sein durfte, als man sich jederzeit verlieben und entlieben konnte. Es ist die Sehnsucht einer jungen, berufstätigen Mutter nach den kurzen wilden Jahren zwischen Volljährigkeit und Familiengründung. Der Schmerz der ersten großen Liebe, der sie noch mit 21 umtrieb, ist vergangen. Jetzt kommt die Zeit der Verklärung. Vorsicht: Der Rückspiegel ist beschlagen.