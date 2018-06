© Unday Records

Go March – Go March (Unday Records)

Der Advent ist (besonders musikalisch) eine Zeit des eskapistischen Wohlklangs. Selbst wenn die Realität jenseits der Lichtpyramide im Fenster klingt wie Einstürzende Neubauten auf Speed, sind viele Wohnzimmer erfüllt von Harmonie und Eintracht. Da muss man durch, das darf man sogar mögen, man kann sich aber auch eleganter einigeln, subtiler, gediegener. Mit Go March. Das Trio aus Antwerpen ermöglicht dem Bedürfnis nach begrenzter Innerlichkeit eine Chance zur wohltemperierten Weltflucht, die dem gemeinen Weihnachtslied kaum ferner sein könnte und gleichsam atmosphärisch so nah.



Mit breitflächiger Gitarre, mathematischem Schlagzeug und schwelgerischen Synthies knüpft das Debütalbum von Philipp Weies, Hans De Prins und Antoni Foscez einen Flokati aus Avantgarde, Emo-Rock und technoidem Noise, auf dem man die kalten Winternächte wunderbar verträumen kann, dabei jedoch nicht völlig wegdöst. Dafür fordert jedes der acht instrumentalen Stücke viel zu viel Aufmerksamkeit. Beiläufig konzentrierter kann man sich der Illusion weihnachtlicher Eintracht kaum hingeben.









Fraktus – Welcome to the Internet (Staatsakt)

Man kann dem infantilen Ernst familienfestlicher Anlässe aber auch eine Breitseite Blödsinn vor den Bug knallen. Wie Rocko Schamoni, Heinz Strunk und Jacques Palminger, deren Fake-Band Fraktus 2012 mit so furioser Dilettanz an der Legende dreier Technopioniere bastelte, dass daraus längst eine zeitlos unterhaltsame urbane Legende wurde. Schon der Soundtrack von Lars Jessens Mockumentary war – abgesehen vom textlichen Mumpitz – viel seriöser als vermarktet.



Wenn sich der Nachfolger Welcome to the Internet also noch weiter vom Filmkontext löst, kann selbst die debilste Pose nicht kaschieren, wie viel Seriosität dem Spaßprojekt innewohnt. Schon der Titeltrack mag im hunnenenglischen Dada-Duktus daherkommen – die technoide Wavepeitsche ist nicht nur dank eines virtuosen Querflötenbreaks zu elaboriert, um bloß Quatsch zu sein. Und auch wenn sodann lispelnd von Flugzeugen aus Gelee und Cousins aus Suppe gefaselt wird: Viele der elf Stücke glitzern verspielt zwischen Dorau, Daft Punk und – genau: Fraktus, der großartigsten Band, die gar keine ist.









G-EAZY – When It's Dark Out (Sony)

Gerald Earl Gillum alias G-Eazy hat sich exquisite Produzenten wie Michael Keenan gesucht und seine vierte Platte in fünf Jahren aufgenommen. When It's Dark Out dürfte seinen Status als neuer Eminem des (Billboard-)Hip-Hop weiter stärken. Der Erfolg seines Majordebüts These Things Happen scheint seinen Bedarf nach Einsamkeit so gesteigert zu haben, dass die Singleauskopplung It's just me, myself & I nach Zeit für sich, Freiraum, privacy brüllt.



Doch das wird wohl nix, solange G-Eazy optisch an Vanilla Ice erinnert und verkaufsfördernden Gossip voll edler Autos, sexy Bitches und etwas Ghetto-CNN über einen düsteren Sound kippt, den auch singende R'n'B-Engel aufhellen. Dennoch: So fett wie When It's Dark Out ist, so eindrücklich sein Flow klingt, so viel Empathie zwischen all dem Mainstream hindurchscheint, wird der Posterboy aus dem Cowboystaat Arizona noch eine Weile am Rap-Himmel entlangstreifen. Und dann verglühen.









Correatown – Embrace The Fuzzy Unknown (Highline Records)

Angela Correa hingegen beginnt gerade erst richtig zu leuchten in ihrem Fach, das mit Dream-Pop nur unzureichend beschrieben ist, aber immerhin eine Ahnung davon vermittelt, was die kalifornische Singer/Songwriterin zu einem der Zauberwesen des alternativen Neofolk macht. Mit verwehender, fast flüchtiger Stimme kreiert sie im Kreise ihres Projekts Correatown betörend unangestrengte Hymnen der Lebenslust, die oft an den famosen Hippiefolk der Pierces erinnern.

Ihre feingliedrigen Berichte vom Erwachsenwerden und Jungbleiben, von maximaler Hingebung und zulässigem Zweifel haben schon dem Vorgänger Pleiades viel Aufmerksamkeit beschert, die Teile davon in Film und Fernsehen gespült hat. Unter aller Eingängigkeit jedoch offenbart ihr viertes Album noch deutlicher den Willen, die Mitte an den Rand des Mainstreams zu locken, wo der Gesang auch mal bricht, das Keyboard neben der Spur klimpert und die Lagerfeuergitarre gelegentlich Flächenbrand spielt.









Sunn O))) – Kannon (Southern Lord)

Das besonders düstere Subsubgenre des besonders düsteren Subgenres Doom Metal: Drone löst jede Form von Rhythmus, Metrik, Takt gern in einem behäbig dröhnenden Klangbrei auf, den selbst Kenner kaum entschlüsseln können. Umso erstaunlicher, dass das US-Duo Sunn O))) dieser bombastischen Gitarrenpampe samt gutturalem Bauchhöhlengesang eine Art Struktur verleiht, die zuweilen fast sinfonisch wirkt. Oberflächlich mag das siebte Album des Labelbetreibers Greg Anderson und seines langjährigen Nischenweggefährten Stephen O'Malley demnach wie eine endlose Rückkopplung klingen. Wer sich jedoch auf die Grundstimmung von Kannon einlässt und darin nicht nach Halt oder Orientierung sucht, sondern abtaucht in diese tiefergelegte Kakophonie der Seelenabgründe, der löst sich darin kurzzeitig auf und muss nach dem Erwachen die Augen selbst im fahlen Licht zukneifen. Die drei Geräuschtürme, betitelt mit Kannon 1-3, verteilt auf eine gute halbe Stunde, sind Blockadelöser – wackenschwarz, seltsam erhellend.