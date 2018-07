Es ist jedes Mal ein kleines Wunder, wenn Sänger einen Ton in sich finden und ihn dem Publikum zuteil werden lassen. Aus einem Körper, in die Luft, hinein in andere Körper. Die Stage-Fotografie versucht, ebendiese Wunder sichtbar zu machen. Was passiert eigentlich in einem guten Konzert und wie hält man es fest? Das will Clemens Mitscher seinen Studenten an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach vermitteln. Ihre Arbeiten versammelt der Bildband On Stage, wir zeigen eine Auswahl.