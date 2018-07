© Warner

Tegan and Sara: Love You To Death (Warner)

Gut, dass die Liebe so kompliziert ist, sonst gäbe es ja gar keine Themen mehr für die Weltflucht. Im echten Leben müssen Tegan und Sara Quin ständig mit klugen Antworten zu Politik, Gesellschaft und Literatur glänzen; in ihrer Musik gehen die Tagebuchfragen vor: Liebst du mich? Warum liebst du mich nicht? Ist es doof, wenn ich das jetzt so anspreche? Ganz früher haben Tegan and Sara das am liebsten mit ihren jeweiligen Akustikgitarren ausgemacht, dann kamen Rock, Synthesizer und auch ein bisschen Punk dazu. Das achte Album spielt nun da, wo sich die wirklich wichtigen Fragen entscheiden: in der Rollschuhdisco.

Fluffige Beats ziehen da ihre Kreise, das Glitzer-Keyboard hinterher, und im Pastelllicht läuft Kylie Minogue Robyn und Chvrches davon. Das große Talent von Tegan and Sara lag schon immer darin, den Kitsch so richtig ernst zu nehmen, deshalb finden sich auf Love You To Death Klavierballaden neben polkagetupften Tanznummern und dem besten Geschnipse zwischen den Achtzigern und heute.

Je klarer der Pop, desto deutlicher auch, dass es darin um Frauen geht. Solange die Texte vage romantisch blieben, konnten hoffnungsvolle Heterojungs noch irgendwie verschlafen, wie sehr die Queerszene die Quin-Zwillinge für ihre coolen Freundinnen, ihren Einsatz gegen Homophobie und ihre Kurzhaarfrisuren feiert. Mit Songs wie Boyfriend sind sie aber ausdrücklich nicht mehr gemeint. Im hübschesten Ohrwurm des Albums fordert Sara Quin von ihrer Angebeteten, sich endlich zu ihr zu bekennen: You turn me on like you would your boyfriend/ But I don't wanna be your secret anymore. Wer könnte da widerstehen.









© Domino/Rough Trade

The Kills: Ash & Ice (Domino/Rough Trade)

Dass sich Jamie Hince seit dem letzten Kills-Album ein Stück weit von der Gitarre verabschiedet hat, liegt daran, dass er eine Sehne seiner linken Hand verloren hat. Nach einer fehlgeschlagenen Kortisonbehandlung musste er mehrfach operiert werden und kann jetzt nicht mehr ganz so gut Saiten greifen. Nun hat er sich auf Programmierapps verlegt. Mit denen hat Hince die Eis-Hälfte von Ash & Ice vertont, während Alison Mosshart für die Asche sorgte.

Es klimpert also kühl im Glas, die Rhythmen klirren an den Kanten, und erst wenn Mosshart dann ihren Blues drüberhängt und alles vollascht, erkennt man die Band. In manchen Songs funktioniert das Zusammenspiel aus künstlichen Rhythmen und Lendenriffs perfekt, andere verrauchen irgendwo dazwischen. Lauwarm ist einfach nicht die Zone der Kills, die sich sonst eher durch Garagen und dreckige Clubs geschwitzt haben und jetzt noch die richtige Mischung suchen. Solange der Finger dabei auf Eis liegt, muss sich der Rest eben umso doller räkeln.









© Secretly Canadian/Cargo

Whitney: Light Upon The Lake (Secretly Canadian/Cargo)

Bei Whitney steht das Thermometer konstant auf muckelig. Um ihr Debütalbum so naturnah wie möglich aufzunehmen, haben Max Kakacek und Julien Ehrlich im kalifornischen Garten von Foxygen-Frontmann Jonathan Rado gezeltet und sind nur zwischendurch kurz ins Haus gehuscht, wo der mit analogem Band bereitstand. Computer sind schließlich für Perfektionisten. Echte Könner nudeln ihre Songs in einem Take zwischen zwei Stockbrotsessions ein.

Natürlich tut Light Upon The Lake nur so, als wäre es ganz lässig nebenbei entstanden. Sowohl Kakacek als auch Ehrlich verarbeiten darauf schließlich fiese Trennungen, von Menschen und von ihrer letzten gemeinsamen Band Smith Westerns, und die sollen alle schön hören, was sie jetzt verpassen. Twangy Gitarren zum Beispiel, funky Trompeten, Country-Streicher und über allem immer Ehrlichs Kopfstimme, die so leidet, wie es nur Cowboys können. Hauptsache warm ums eigene Herz.









© PIAS/Rough Trade

Minor Victories: Minor Victories (PIAS/Rough Trade)

Ein Duo macht noch keine Supergroup, deshalb mussten Minor Victories für diese Woche überdurchschnittlich viele Mitglieder ranholen. Neben Rachel Goswell von Slowdive und Stuart Braithwaite von Mogwai sind Editors-Gitarrist Justin Lockey und sein Bruder James dabei, nur Leute also, die keine Angst vor kalten Räumen haben. Gibt schließlich genug Fuzz und Quietschestreicher, um es sich darin so richtig schön ungemütlich zu machen.

Weil das immer noch nicht reicht, haben Mark Kozelek von Sun Kil Moon und James Graham von Twilight Sad Gastauftritte auf Minor Victories, an dem alles genauso klingt, wie man es nach all dem Namedropping erwarten würde. Goswell haucht ihre Gothgesänge über hallende Rhythmen und teppichdicken Noise, in dem sich einzelne Songs zu Soundflächen festtreten. Der Blick geht konsequent nach unten. Mit Egos haben Minor Victories es gar nicht, was fürs Ohrwurmschreiben eher schlecht ist, fürs Bandgefüge aber vermutlich gut. Warum nicht mal eine höfliche Supergroup.