© Pitchfork

Show Me The Body – Body War (Pitchfork)

Können Bands wie Städte klingen? Für den populärkulturell noch immer bedeutenden NME schon. Über Body War, das Debütalbum von Show Me The Body, etwa schreibt das Musikmagazin, seit This Is It der Strokes habe kein Album so unverkennbar New York wiedergespiegelt. Liest man die extrem knappe Selbstauskunft der Band als Hardcore-Trio ohne weitere Zusatzinfos als den Standort, scheint etwas dran zu sein: Eher gekotzt als gerappt, möblieren die drei Namenlosen den Hip-Hop am Scheideweg zum Crossover mit extrem rabiaten Sound neu auf. Stilistisch zwischen Living Colour, Bleach-Nirvana und Sleaford Mods brettert das Gerüst aus Postpunkgitarre und Garagendrums unter knüppelharten Raps hindurch wie ein street riot in den Häuserschluchten der Bronx. Man duckt sich fast ein bisschen weg, wenn die Lautstärkeregler aufgerissen sind, springt aber umso höher, sobald der Lärm Kontakt zum Magen aufnimmt. Show Me The Body sind so räudig wie New York immer dann gerade nicht sein wollte, wenn es dort noch viel krasser zuging. The Strokes? Doch wohl eher Manhattan…

© wohnzimmer records

The Boys You Know – Elephant Terrible (wohnzimmer records)

Es geschieht nicht oft, dass Bands aus dem deutschsprachigen Raum ihre Herkunft verleugnen, wenn sie auf Englisch singen. Die Hardrock-Fossilien Scorpions tun es trotz niedersächsischer Intonation, das Hamburger Softpopduo Boy wegen der Aktzentfreiheit. Ansonsten aber fallen in dieser Disziplin zurzeit nur The Boys You Know auf, deren Wiener Wurzeln allenfalls aus den Namen sprechen: Thomas Hangweyrer, Wolfgang Möstl, hörbar alpine Kaliber. Ihr College-Rock indes klingt vom Gesang bis in die Bläsesequenzen hinein so amerikanisch, als wäre er vor 30 Jahren unter der Sonne Kaliforniens entstanden. Parallel zu neuen Platten alter Powerpopstars wie Dinosaur Jr. und Teenage Fanclub ist Elephant Terrible eine verträumt coole Reminiszenz an die Westcoastrock-Ära der Neunziger, als Männer erstmals alternativen Rock mit Gitarrensoli garnieren durften, ohne in Mackerposen zu erstarren. Jeder der neun Songs mahnt das aufgestaute Testosteron der neuen Maskulinität, bitte in den Drüsen zu bleiben und lieber entspannt beim Bier gen Abendhimmel zu blicken als, sagen wir, die Harley anzuschmeißen. Allein dafür schönen Dank!

© PIAS

Robbing Millions – Robbing Millions (PIAS)

Man hört ja selten Gutes aus Molenbeek. Weltweit als Keimzelle islamistischen Terrors europäischer Prägung verschrien, drang aus dem Brüsseler Stadtteil zuletzt allenfalls das desillusionierte Allahu Akbar desperater Integrationsverlierer an die Öffentlichkeit. Aber Musik? Dafür muss man an Betonburgen und Schlagzeilen vorbei schon genauer lauschen. Doch wer es tut, taucht in einen Mikrokosmos ein, der aller Todessehnsucht ringsum funkensprühend pure Lebensfreude entgegenhält. Der Molenbeeker Jazzgitarrist Lucien Fraipont und ein befreundeter Cartoonist namens Gaspard Ryelandt haben sich zum elektronischen Duo Robbing Millions vereint, das auch im hellsten Sonnenlicht noch besonders strahlen würde; an Brennpunkten wie ihrem gleicht es einer Supernova kreativer Energie. Abgemischt vom New-Yorker-Studio-Wizzard Nicolas Vernhes (Deerhunter), bringt sie ein gleichnamiges Debütalbum zum Leuchten, dessen psychedelischer Faulenzerpop mit absurdem Doppelfalsett in englischer Sprache symphonisch und gleichsam minimalistisch klingt.



© Disque Pointu

La Femme – Mystère (Disque Pointu)

Und wenn an dieser Stelle schon sooft von Herkunft die Rede ist, darf man sie bei La Femme erst recht nicht verschweigen. Ihr Synth-Pop hat seinen Ursprung schließlich im sommerverwöhnten Surfer-Paradies Biarritz, wo sich der Gitarrist Sacha Got vor sechs Jahren mit dem Keyboarder Marlon Magnée zusammengetan hat. Das Lebensgefühl dieses Sehnsuchtsorts der Sechziger hat auch nach dem Umzug ins virile Paris seine Spuren hinterlassen. Ergänzt um drei Taktinstrumentalisten und Sängerin Clémence Quélennec erwuchs aus der atlantischen Keimzelle ein Sextett, das den psychedelischen Teil der Sixties krachend in die Garage von heute übertrug. Der zweiten Platte haben sie nun zwar den Punk ausgetrieben, aber um hypnotische Electronica ergänzt. Mystére wirkt daher, wie es heißt: Unberechenbar, flatternd, zerzaust – ein Panoptikum französischer Trendbands von Plastic Bertrand über Cassius bis Daft Punk, vermengt mit einem halben Dutzend Gastsängerinnen, die der Konstruktion krächzender Saxofone und irrer Konsolen-Spielereien die Mackerposen austreiben. Dem DJ einer gediegenen Strandparty kann man das getrost mit jenem Satz in die Hand drücken, den er hasst wie keinen zweiten: Kannst du durchlaufen lassen.

© Kobalt

De La Soul – And The Anonymous Nobody (Kobalt)

Wie gut Entspannung einer Subkultur täte, die sich auf dem Weg Richtung Kommerz bis zur Kiefersperre verspannt vor lauter Relevanz und Realness, belegten 1989 De La Soul. Damals brach das Trio aus New York fröhlich mit dem Mainstream böser Ghettojungs. Es hatte zwar weder den besten Flow noch die tightesten Lyrics, aber so viel Witz und Esprit, dass es zwei zeitlose Hip-Hop-Alben gebar, ohne die Arrested Development, Cypress Hill, gar Fettes Brot undenkbar wären. Da Revolutionen gern ihre Kinder fressen, fragt man sich dennoch, was Kelvin Mercer, Vincent Mason und David J. Jolicœur dem Metier nun noch zu geben haben. Exakt jene Selbstironie, die dem Genre auch Millionen Bling-Bling-Videos später noch immer größtenteils abgeht. Fast jeder der 17 Tracks ihrer ersten Platte in zwölf Jahren sprüht vor lebenskluger Coolness. Dank gereifter Stimmen wirkt sie sogar noch nachhaltiger. Und mit Features von der Metal-Sirene Justin Hawkins bis zum Rap-Narziss Snoop Dogg erfährt das Ganze zudem genreübergreifend Respekt. Kein revolutionäres, aber frisches Album. It’s just this, ourselves and them und immer wieder grandios.