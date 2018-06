© Warp / Rough Trade

Gonjasufi – Callus (Warp / Rough Trade)

An dem Yogameister, Hausapotheker, blasphemischen Wanderprediger und dreifachen Familienvater Sumach Ecks ist die Musik das ungefähr Fünftinteressanteste. Anstatt sich die Platten anzuhören, die der 38-Jährige unter dem Künstlernamen Gonjasufi aufnimmt, könnte man mit ihm auch über seine Yogaschüler zu Hause in Las Vegas reden (wollen alle nur ihren Arsch für Instagram in Form bringen), über Erziehung (Kinder sollten so früh wie möglich Der Exorzist sehen) oder über Religion (gute Idee, macht aber leider die Welt kaputt). Der Unterhaltungswert ist immer der gleiche.

Daran ändert auch Callus nichts. Auf seinem dritten Album sammelt Gonjasufi 19 beschädigte Lieder und Liedvorahnungen, die von der Stiftung Warentest nur mit "mangelhaft" bewertet werden könnten. Die Stimme ächzt, die Gitarre knarzt, die Drum Machine gibt auf halber Strecke den Geist auf – man möchte es Blues nennen, aber mehr von der Idee als von der Form her. Ecks singt dazu, was Schmerzensmänner so singen, Songs über Geister und Elefantenmenschen, Verschwörungstheorien, Weltraummüll und heiligen Kladderadatsch. Ein Typ wie ein offener Schienbeinbruch also, aber die Welt kann ihn gebrauchen: als Marktschreier, Vorzeigefreak und Turm in der Schlacht gegen zu viel Vernunft.









Exploded View – Exploded View (Sacred Bones / Cargo)

© Sacred Bones / Cargo

Das Lied der Deutschen, eine populäre Koproduktion von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben und Lukas Podolski, existiert auch in einer weniger bekannten Version von Nico. Dröhnende Orgel, alle drei Strophen, eine davon freudloser als die andere. Genau wie diese Interpretation musste man sich auch die Musik der britisch-deutschen Journalistin und Sängerin Annika Henderson bisher vorstellen. Auf ihrem einzigen Album Anika (2010) verschrieb sie Stücken von Yoko Ono, Bob Dylan und weiteren eine neue Innenarchitektur zwischen Krautrock, No Wave und anderen Grautönen der Musikgeschichte.

Exploded View ist nun eine Platte, die Henderson bereits 2014 mit befreundeten Musikern in Mexico City aufgenommen hat. Sie enthält Lieder, die dem Stil der Anika-Covers treu bleiben: ungeschminkte Goth-Beschwörungen, Leierkasten-Dub, Post-Punk-Monotonie und Gitarrentwang. Gesungen mit leeren Augen, getextet jedoch mit erstaunlicher Weitsicht. Henderson erzählt von Verfolgungswahn in langen Partynächten, überkochendem Nationalismus auf beiden Seiten des Ärmelkanals und anderen schlechten Nachrichten, die seit der Fertigstellung von Exploded View immer näher an unseren Alltag heranrücken. Dass die Platte trotzdem nicht unvergnügt vorankullert? Muss ein Fehler im System ihrer weitgehend improvisierten Songs sein.









Messer – Jalousie (Trocadero / Indigo)

© Trocadero / Indigo

Könnte es sein, dass die neue Messer-Platte in erster Linie von Sex handelt? Die vor sechs Jahren in Münster gegründete Band schrieb bisher Punksongs mit ungewöhnlich feinen Verästelungen. Ihr unbrachialer Gitarrenrock erkannte in der verspannten Körperhaltung der Bandmitglieder ein mögliches Zusatzinstrument. Die Gruppe stand außerdem unter Kunst- und Grübelmenschenverdacht, nicht zuletzt weil ihr Sänger Hendrik Otremba auch Schriftsteller und Journalist ist, Bilder malt, dem Oktavismus anhängt und irgendwas an der Uni macht.

Jalousie ist das dritte Album von Messer und bestätigt den Kunsteindruck zunächst. Die Band klingt darauf noch feinsinniger und besser informiert als bisher, funky und dubbig sogar in Der Staub zwischen den Planeten. Kann es ein exakteres Rumpellied geben als Meine Lust? Egal, denn jetzt kommen wir zum Sex. Vor allem in der ersten Hälfte von Jalousie versenden Otrembas Texte eine für Messer neue Form der Körperlichkeit: Sie sind Lustabhandlungen und -anwandelungen, die, grob gesagt, um die mehrteilige Frage kreisen, wer wen wie fickt und warum das meistens so eine Qual ist. Metaphorisch, aber auch in echt.









Roosevelt – Roosevelt (City Slang / Universal)

© Universal

Marius Lauber ist der einzige Profi in dieser Folge der Tonträger-Kolumne. Kein Yoga, kein Journalismus, keine Malerei – der junge Kölner macht Musik und sonst nichts, und so klingt er auch. Unter dem Künstlernamen Roosevelt veröffentlicht Lauber tanzbare Popsongs, in denen der poppige Dance-Remix immer schon mit angelegt ist. Er klingt nach zahlreichen anderen Bands und Produzenten, aber mehr noch nach den Blogs und Magazinen, die diese Bands und Produzenten groß machen sollen. Sein unbetiteltes Debütalbum ist eine tadellose, total öde Spätsommerplatte.

Im Einserschülermodus des Studiohockers Tame Impala zitiert Lauber seine Einflüsse weg. Zwischen French House, Yachtrock, Chillwave, balearischer Wohlfühl- und deutscher Aufputschmusik sind auf Roosevelt keine Verarbeitungsstellen zu erkennen. Alles passt zusammen, alles ist gleich, und wer das so hinbiegen kann, hat schon eine Leistung für sich vollbracht. Es ist allerdings die falsche: Lieber hätte man gehört, wie Laubers Vorbilder einmal nicht zusammenpassen, wie sie sich abstoßen, widersprechen oder auf den Geist gehen. Und was der Typ macht, wenn es Ärger gibt in seinem Dance-Pop-Paradies.