© PIAS/Cooperative/Rough Trade

Martha Wainwright – Goodnight City (PIAS/Cooperative/Rough Trade)

Nicht viele Menschen sind eingeweiht in dieses Geheimnis, aber Martha Wainwright hat uns den härtesten Folk-Moment des vergangenen Jahrzehnts beschert. Im Januar 2005 veröffentlichte die Songwriterin aus Montreal ein aufgewühltes Stück über ihren Vater, den Musiker und Schauspieler Loudon Wainwright III. Martha rechnete darin mit Loudons Kunst- und Humorverständnis ab. Sie stellte seine Tauglichkeit als Familienmensch infrage und gipfelte in einer fünfmal wiederholten Feststellung, die dem Song einen Namen gab: You bloody mother fucking asshole.

Als Musikerin ist Martha Wainwright nie über diesen Moment hinweggekommen. Noch vier Soloalben und zahlreiche Projekte mit Mutter, Bruder und Halbschwester später drehen sich ihre mindestens halbbiografischen Lieder um Familien und deren Selbstzerfleischung. Eine Hochzeit und zwei Kinder haben daran nichts geändert: Selten hat eine Songwriterin solch sorgenvolle, verzweifelte Lieder über ihren Nachwuchs geschrieben, wie es Wainwright auf Goodnight City tut. Die Platte tarnt diesen Umstand mit beweglichen Kammerpop- und Barjazz-Stücken. Wainwrights nicht zu bändigende Stimme verrät jedoch auch, was eigentlich zwischen den Zeilen verborgen bleiben sollte.









© Jagjaguwar/Cargo

Wolf People – Ruins (Jagjaguwar/Cargo)

Irgendwie muss man sich die Zeit ja vertreiben, während George R. R. Martin das nächste Game-Of-Thrones-Buch schreibt. Wolf People machen Musik: Mit Hingabe, geilen Gitarrenriffs und etwas zu großer Ernsthaftigkeit fabuliert sich die Psych-Rock-, Prog- und Folk-Band aus dem englischen Hinterland eine alternative Tafelrunde aus Rittern wie Beowulf, Wilhelm dem Eroberer, Tolkien und Led Zeppelin zusammen. Verbriefte britische Geschichte steht auf ihren Alben neben Abstechern ins sagenhafte Albion und huldvollen Betrachtungen von landschaftlicher Schönheit und Ereignislosigkeit. Der traurige Spitzname von Wolf People lautet Blake Sabbath.

Auf ihrem dritten Album Ruins versucht die Band, ihrem Retro-Rock vergangener Jahrhunderte einen zeitgenössischen Anstrich zu geben. Nicht Harry Potter ist diesmal der größte Feind, sondern Boris Johnson: In Songs, die Rhine Sagas heißen, Kingfisher, Kingfisher Reprise oder Kingfisher Reprise II geht es um ein postapokalyptisches England, in dem die Pflanzen das Sagen haben, weil alles andere nicht mehr da ist. Dazu erklingt das erprobte Getöse aus verschmierten Gitarren, Schlagzeuggewalt und gelegentlichem Querflötensolo. Plemplem? Ja sicher. Trotzdem geil? Wie gesagt.









© D.D Dumbo – Utopia Defeated

D.D Dumbo – Utopia Defeated (4AD/Beggars/Indigo)

Warum hat die Gitarre von D.D Dumbo zwölf Saiten? Wahrscheinlich, weil es keine Serienmodelle mit 13 Saiten gibt. Dumbo heißt eigentlich Oliver Perry und lebt in der Nähe von Melbourne. Dort gehört ihm ein Pferdestall voller Instrumente und Effektpedale, und damit komponiert er maximale Popsongs, die wissen: Das wichtigste an einem Heimatort ist heute die Internetverbindung. Dumbo gehört keiner Szene an, klingt aber so gut informiert, als solle sein Debütalbum Utopia Defeated 20 Szenen gleichzeitig begründen.

Vor zehn Jahren standen plötzlich vergleichbare Einserschüler wie Vampire Weekend, Tune-Yards oder Yeasayer auf der Matte und schickten ihren nordamerikanisch geprägten Indiepop durch westafrikanische Jazz- und Funk-Parcours. Dumbo pflegt das Erbe dieser Künstler, nicht das ihrer Wegbereiter wie Fela Kutis Africa 70. Er bleibt dem Einzelgängertum und Vierminutenformat treu, weshalb sich die Afrobeat-, Blues- und Classic-Rock-Referenzen von Utopia Defeated aufregender lesen als sie klingen. Der Groove seiner Zwölfsaitigen aber – der kriegt einen doch um den Finger gewickelt.









© Matador/Beggars/Indigo

Body/Head – No Waves (Matador/Beggars/Indigo)

Seit sich die Sache mit Sonic Youth erledigt hat, kann Kim Gordon endlich Künstlerin sein. 30 Jahre lang war sie Bassistin und Sängerin von Amerikas exemplarischer Indierock-Band: Eine Frau des coolen Wissens und weniger Worte. Dann kamen die Trennung und eine Rückbesinnung auf Jahre an der Kunsthochschule. Gordon malte wieder mehr und stellte die Ergebnisse aus. Sie veröffentlichte kunsttheoretische Essays, eine Autobiografie mit bitterem Nachgeschmack und gründete die Anti-Indierock-Band Body/Head.

Deren zweites Album No Waves nahmen Gordon und der Gitarrist Bill Nace live und vor Publikum in Knoxville, Tennessee auf. Es enthält zwei lange und eine sehr lange Weiterentwicklung älterer Body/Head-Stücke mit den Mitteln von Gitarre, Bass, Stimme und Mundharmonika. Was nach einem weiteren Kunstprojekt in Großbuchstaben klingt, entpuppt sich jedoch als konzentrierte, angenehm anzuhörende Noise- und Drone-Improvisation mit enthusiastischen Zwischenrufen aus der Edelfankurve. Wer Humor und die richtige Familie für so etwas hat, könnte No Waves also auch beim Weihnachtsessen auflegen.