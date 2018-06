Viele Größen aus der Musikszene haben bestürzt auf den Tod George Michaels reagiert. Elton John schrieb auf Instagram, er habe einen geliebten Freund und einen brillanten Künstler verloren. Der Sänger Martin Fry von der Band ABC twitterte: "Ich bin am Boden zerstört." George Michael war am ersten Weihnachtsfeiertag in seinem Haus in der Nähe von London gestorben. Er wurde 53 Jahre alt.



Die Ursache für seinen frühen Tod soll Herzversagen gewesen sein. Michael soll im Bett gelegen haben, als er starb. Endgültig klären wird die Todesursache erst eine Obduktion. Michaels Manager, Michael Lippman, teilte auch im Namen der Familie des Verstorbenen mit: "Mit großer Trauer bestätigen wir, dass unser geliebter Sohn, Bruder und Freund George während der Weihnachtstage zu Hause friedlich entschlafen ist."

Im Namen der Familie bat Lippman, ihr Privatleben "in dieser schwierigen Zeit" zu respektieren. "Gegenwärtig gibt es dazu keinen weiteren Kommentar", hieß es weiter.



1/16 George Michael (li.) und Andrew Ridgely gründeten 1981 die Band Wham! – nur drei Jahre später wurden sie mit dem Song "Wake Me Up Before You Go-Go" weltberühmt. © Peter Still/Redferns/Getty Images 2/16 Der erste TV-Auftritt von Wham! in den USA, in der Show "Solid Gold" © Ron Wolfson/WireImage/Getty Images 3/16 George Michael 1985 in Sydney – da war er gerade 22 Jahre alt und hatte bereits sechs internationale Hits geschrieben. © Michael Putland/Getty Images 4/16 Andrew Ridgeley und George Michael bei ihrem Auftritt am 27. Januar 1985 in Sydney © Michael Putland/Getty Images) 5/16 Koala-Pullis für die beiden Briten auf ihrer Australien-Tour 1985 © Michael Putland/Getty Images 6/16 Popstars unter sich: George Michael (li.) und Bob Geldof, 1985 © Daily Express/SSPL/Getty Images 7/16 Ridgeley, Michael und Elton John (li.) vor dem Abschiedskonzert von Wham! am 28. Juni 1986 im Londoner Wembley Stadium, zu dem 72.000 Menschen kamen © Michael Putland/Getty Images 8/16 Nach 25 Millionen verkauften Alben und 15 Millionen verkauften Singles trennten sich Ridgeley und Michael in aller Freundschaft. © Michael Putland/Getty Images 9/16 George Michael im Jahr 1987, als er mit dem Album "Faith" auch als Solokünstler einen weltweiten Erfolg feierte. © Michael Putland/Getty Images 10/16 Mit den Achtzigern endete auch George Michaels erfolgreichste Schaffensphase. © Kypros/Getty Images) 11/16 George Michael während eines Auftritt auf der Faith Tour in Rotterdam, 1988 © Rob Verhorst/Redferns/Getty Images 12/16 George Michael mit seiner damaligen Freundin Kathy Yeung in Japan, 1988 © Michael Putland/Getty Images 13/16 Pressekonferenz mit George Michael in Japan, 1988 © Michael Putland/Getty Images 14/16 Rückkehr nach Wembley: George Michael sang beim Freddie Mercury Tribute Concert am 20. April 1992 zusammen mit Lisa Stansfield den Queen-Song "These Are the Days of Our Lives". © Michael Putland/Getty Images 15/16 2011 kündigte George Michael seine Symphonica Tour an, auf der er zusammen mit einem klassischen Orchester neu arrangierte Songs spielte. © dpa 16/16 Am 25. Dezember 2016 ist George Michael im Alter von 53 Jahren gestorben. (Bühnenbild von 2012) © dpa

Die Polizei war am frühen Nachmittag in das Haus in Goring-on-Thames in Oxfordshire gerufen worden. Die Behörden gehen bislang von einem ungeklärten Todesfall aus, sehen aber keine verdächtigen Umstände.



"2016, bitte hör auf"

Popstar Madonna schrieb auf Twitter: "Lebewohl mein Freund!...Noch ein großer Künstler, der uns verlässt." Der Produzent und Musiker Nile Rodgers sagte: "Das ist so verrückt. Am Morgen des 23. Dezembers war ich noch bei ihm zu Hause. So verrückt." Die Popband Simply Red twitterte: "Das ist schwer zu verdauen. Einer unserer talentiertesten Singer-Songwriter hat uns verlassen. Ruhe in Frieden George Michael. So traurige, tragische Nachrichten. 2016, bitte hör auf."

Ein Leben wie eine Achterbahnfahrt

George Michaels bürgerlicher Name war Georgios Kyriakos Panagiotou, er kam als Sohn einer Britin und eines griechisch-zypriotischen Vaters zur Welt. Zusammen mit seinem Schulfreund Andrew Ridgeley begann er seine Karriere: Die beiden gründeten das Duo Wham, das in den 1980er Jahren zahlreiche Hits landete. Last Christmas ist der bekannteste Song aus dieser Zeit.



Später setzte Michael seine Karriere als Solomusiker fort und landete 1987 mit seinem Werk Faith einen weiteren großen Erfolg. Im Laufe seiner Karriere verkaufte er weltweit mehr als 100 Millionen Alben.

Musikalische Erfolge wechselten sich im Leben George Michaels mit Gesundheitsproblemen und privaten Skandalen ab. Während er die Rolle als Frauenschwarm zu Beginn seiner Karriere perfekt spielte, haderte er damit, seine Homosexualität verstecken zu müssen.



In den 1990er Jahren erlebte Michael viele persönliche Schicksalsschläge. Vor allem der Tod seiner Mutter und seines Lebensgefährten stürzten ihn in tiefe Krisen. Er erkrankte an einer Depression und begann, Drogen zu nehmen. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa sagte Michael: "So vielen Menschen, die ich liebte, passierten schreckliche Sachen. Es war fast bizarr."

Sturz aus fahrendem Auto

In die Schlagzeilen geriet er 1998 durch eine Begegnung mit der Polizei in den USA. Er hatte sich einem Polizisten in Beverly Hills auf einer öffentlichen Toilette, die als Schwulentreff bekannt war, "unsittlich" gezeigt. Das brachte ihm eine Geldstrafe und 80 Sozialstunden ein.



2011 erkrankte er in Wien an einer lebensbedrohlichen Lungenentzündung. Wochenlang lag er auf der Intensivstation, Tage im Koma. Rund ein Jahr später fiel er aus einem fahrenden Wagen auf die Autobahn. Was genau passiert war, klärte sich nie wirklich auf. Michael kam mit Kratzern und blauen Flecken davon.



Mehrfach wurde der Sänger auffällig, weil er unter Drogeneinfluss Auto gefahren war. Er musste schließlich den Führerschein abgeben, 2010 saß er sogar für acht Wochen im Gefängnis. Den Sympathien seiner Fans, die sich häufig um seine Gesundheit sorgten, tat all das keinen Abbruch.

Michael verbrachte fast sein gesamtes Leben in London. Rund um sein Haus im Norden der britischen Hauptstadt hatte sich über die Jahre eine bunte Gemeinde von berühmten Freunden angesiedelt, darunter das Model Kate Moss.