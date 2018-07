Loyle Carner: Yesterday's Gone (AMF Records) © AMF Records

Der S.C.I. Youth Choir singt, dass der Herr schon einen Weg ebnen wird, und Loyle Carner rappt dazu, dass er nicht an Gott glauben kann. Fast schon Schummelei, ein Album so groß anfangen zu lassen. Selbst gefunden hat Loyle Carner das beeindruckende Sample wohl nicht, sondern auf dem letzten Album von Dre gehört. Eine ganze Allegorie für dieses britische Rap-Album, das doch immer auch eine große Kopie amerikanischer Vorbilder ist, angefangen mit Kendrick Lamar.



Loyle Carner, eigentlich Benjamin Coyle-Larner, sein Rap-Alias ist ein Spoonerismus, rappt über seinen Alltag, seine Jugend, vor allem seine Traurigkeit. Die Form des Albums – Impressionen, Erinnerungen, Notizen aus dem Tagebuch eines jungen Rappers – ist inzwischen bekannt, großes Vorbild ist dabei Illmatic von Nas. Carner zollt dem New Yorker Rapper ebenso Tribut (er war im vergangenen Jahr Vorband für ihn) wie Jay-Z, Ol' Dirty Bastard und Jay Dee. Mit den meist eher kargen Piano-Loops, unterstützt von expressivem Bass und Bläsern bemüht sich Yesterday's Gone sehr um Neunziger-Charme. Als Rapper hat Carner dabei nur einen Modus – bedrückt, selbst im eigentlich ausgelassenen Hit No CD. Er hängt Reimkette an Reimkette. Am Ende steht eine furchtbare Erkenntnis: Das ist vielleicht gar kein Rap, sondern Slam-Poetry.









Während der großen Schwedenwelle der Nuller Jahre galt Jens Lekman aus Göteborg kurz als neue Singer-Songwriter-Hoffnung. Mit sympathischem Haarschnitt und gezielt gedroppten autobiografischen Enthüllungen – der erste Kuss erst mit 19! – war er ein paar Monate lang so etwas wie die männliche Kate Nash, unaufdringlich normal. Inzwischen trägt Lekman eine Billy-Corgan-Frisur und will auf dem neuen Album Life Will See You Now nicht mehr über seine eigenen großen und kleinen Verwirrungen singen, sondern über die der Menschen um ihn herum.



Die nicht unschöne Verbindung von Kaugummipop und Streichern leidet an den sich immer wieder einmischenden Rummeldisco-Rhythmen. Nach dem dritten Song ist Lekmans Songwriting-Rezept mehr als bekannt, und gelungene Zeilen wie "hotwire the ferris wheel" – lass uns das Riesenrad kurzschließen – verschleißt Lekman unachtsam. Die Platte beginnt wie ein Konzeptalbum über ein soziopathisches Monster, das jedes menschliche Leid auf sich beziehen muss. Tiefpunkt ist der fröhliche Doo-Wop-Song Evening Prayer, in dem ein Tumorpatient sich vor allem darüber sorgt, dass Lekman traurig werden könnte. Ist es ein Zufall, dass Lekman mehr denn je klingt wie Morrissey, dem König des Solipsismus?









Wie man es richtig macht, zeigt hingegen Tim Cohen. Der Musiker aus San Francisco behauptet gar nicht erst, seinen eigenen Kopf verlassen zu wollen. Dort scheint einiges los zu sein: Als Mitglied von Bands oder solo unter diversen Namen veröffentlicht er nicht selten mehrere Alben pro Jahr. Diese Produktivität hat die Musikseite Pitchfork dazu gebracht, ihn zum "Robert Pollard der Westküste" zu ernennen. Cohen und der Kopf von Guided By Voices teilen sich Einflüsse von Prog Rock, Psychedelia und Garagen Rock.



Davon ist auf Tim Cohens Album Luck Man nur bedingt etwas zu hören. Es ist sehr viel folkiger als die Musik, die er mit seiner Band The Fresh & Onlys macht. Cohen versinkt hier ganz in seinen Privatobsessionen Liebe & Tod, wie sein Namensvetter Leonard. Ob der aber je mit völlig ernstem Gesicht hymnisch verkündet hätte, dass Liebe das Gelächter in uns befreit? Ganz unnaiv und trotzdem unironisch spielt Tim Cohen mit der Naivität. Das führt zu Momenten etwas nerviger Exaltiertheit, wie die Synth-Plänkeleien und die Brasil-Einflüsse, aber auch zu schöner Zärtlichkeit, wie in den letzten Akkorden des Titelstücks.









Der Radiosender KCRW aus Los Angeles ist bekannt für die beste Musiksendung der Welt, Morning Becomes Eclectic, jeden Tag von 9 bis 12 Uhr. Wichtiger für die kreative Entwicklung der 19-jährigen Clementine Creevy war aber das zweite Markenzeichen des Senders, die unterhaltsame Moderatorin. Der Name der Sprecherin der Morgennachrichten, Chery Glaser, gefiel ihr so gut, dass sie ihre Band Cherry Glazerr nannte. Nebenbei tritt sie in Transparent als Sängerin einer fiktiven Band auf und modelt. Eine Website gab ihre Berufe deswegen als "Frontfrau, Schauspielerin, Model und Teenager" an.

Tatsächlich ist ihr Album Apocalipstick hörbar die Schöpfung eines Teenagers, und stolz darauf. Die Musik der Vorbilder – allen voran die Neo-Psychedeliker The Black Angels – wird eher imitiert, denn als Inspiration begriffen. Die Riffs und die Balance zwischen richtiger Wut und Amüsement gehören aber Creevy ganz allein. Sie suhlt sich in angenehmer Dekadenz und bekennt stolz, seit drei Tagen nicht die Unterwäsche gewechselt zu haben und nie ihr dreckiges Zimmer zu verlassen, ganz ohne Depression. Das ist tatsächlich irgendwie großes Songwriting. Die betörende Verbindung von Weltuntergangsstimmung und Exzess, die im Titel angekündigt wird, ist Apocalipstick aber noch nicht. Dafür müsste sich Creevy jenseits ihres dreckigen Zimmers umschauen. Ihr Glück, dass die Welt noch nicht untergegangen ist.



Nachtrag der Redaktion: Leider hat sich der Autor etwas zu früh gefreut. Jens Lekmans neues Album erscheint erst am 17. Februar. Wir bitten um Entschuldigung.