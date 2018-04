Wenn es eine positive Sache gibt am Skandal um Kollegah und Farid Bang und die panisch inszenierte Echo-Abschaffung, dann diese: Es ist eine ernst zu nehmende Diskussion über deutschen Gangster-Rap und dessen antisemitische Tendenzen entstanden. Im Zentrum steht die Frage, wo die Grenzen der Kunst und ihrer Freiheit verlaufen: Darf Gangster-Rap beleidigen, Gefühle verletzen, rassistische Stereotype reproduzieren und antisemitische Inhalte transportieren, ohne dafür belangt zu werden?

Battle-Rap führt die Kunstkritiker in eine paradoxe Situation, weil er auf einem schmalen Grat zwischen Inszenierung und Authentizitätsanspruch wandelt und dabei seine eigenen Regeln ständig aufhebt. Das heißt konkret: Einerseits beanspruchen Rapper, Kunstfiguren zu sein. Ihre lines, ihr machohaftes Gepose, ihr Gangsterimage ist Teil einer groß angelegten Inszenierung. Andererseits wird diese Inszenierung ständig destabilisiert, wenn sich die Rapper mit der Androhung von Straftaten im realen Leben schmücken, um auf diese Weise Pluspunkte auf der Street-Credibility-Skala zu sammeln.

Die Regeln werden unterlaufen

Gerade Künstler um das Label Aggro Berlin strapazieren die bisherigen Regeln der Grenzüberschreitung – samt der damit verbundenen Härte- und Gewaltrhetorik. Spätestens seit der Gründung des Labels im Jahr 2001 ist nicht nur der textliche Kampf auf der Bühne entscheidend, sondern auch die Gewaltinszenierung im Privatleben. "Du musst auch hart sein, wenn der Beat nicht mehr läuft", rappten Fler und Bushido schon 2003 auf dem Titeltrack von Vom Bordstein bis zur Skyline.

Auf der Bühne waren die Regeln bis dahin klar abgesteckt: Rhetorische Überspitzungen und wüste Übertreibungen gehörten zum Genre und wurden von Hörern wie Rappern, Angreifern wie Angegriffen angenommen und akzeptiert. Bis heute gilt im Rap, dass eine line gewaltverherrlichend, verletzend und auch provokativ sein darf, wenn sie an einen Gegner gerichtet ist, der sich wehren und ähnlich hart antworten kann.

Doch diese Regeln werden immer stärker unterlaufen. Die einst geltenden Kriterien des Battle-Rap, nämlich sich in Form von Punch-Lines fair zu duellieren, werden zunehmend durchbrochen und ad absurdum geführt: Drohungen, Verschwörungstheorien, auf Instagram verbreitete Attacken werden Teil einer strategischen Gesamtinszenierung. Das Prekäre dabei ist, dass damit die Linie zwischen Kunst- und Privatfigur nicht nur für die außenstehenden Kritiker verwischt, sondern auch für die Jugendlichen, die die Musik hören. Wenn ein Rapper vor seinen Fans mit realen Vorstrafen angibt, ist das auch für die Wahrnehmung und den Wirklichkeitsbezug seiner Rap-Texte relevant.

Dennoch plädieren einige Kritiker wie Thore Barfuss und Dennis Sand vehement dafür, die Kunstfreiheit im Battle-Rap nicht anzutasten oder zu hinterfragen. Dennis Sand schrieb in der Welt, dass jeder Rap-Hörer verstehe, dass es sich bei den meisten Rappern nicht um Gangster, sondern um Kunstfiguren handele. In einem Essay über Kollegah schreibt der Musikjournalist: "Kein 14-Jähriger würde im Jahr 2018 auf die Idee kommen, dass ein Kollegah tatsächlich Tonnen von Kokain vertickt und Frauen für sich anschaffen lässt."

Ist das so? Wissen Jugendliche wirklich so scharf zwischen Kunstfigur und Privatperson zu trennen? Hinter dem Argument steckt die Befürchtung, dass die Öffentlichkeit das Rap-Genre als Kunstform komplett in Frage stellen könnte. Eine verständliche Reaktion. Dabei weiß Dennis Sand ja selbst, dass der deutsche Gangster-Rap ein Gewalt- und Antisemitismusproblem hat: "Rap ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Einer Gesellschaft, in der es Parallelgesellschaften, Clanstrukturen, Homophobie, Misogynie und Antisemitismus gibt. Rap reflektiert das. Kritik an Teilen der Hip-Hop-Kultur durch die Mainstream-Medien sind deswegen richtig und notwendig." Und genau diese Probleme muss nun auch die Rap-Szene in Eigenregie und selbstkritisch diskutieren, wenn sie weiterhin ihr Recht auf Kunstfreiheit in Anspruch nehmen will.